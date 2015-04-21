Crime Simulator, Android tablet ve akıllı telefonlarda oynanmak üzere geliştirilmiş bir aksiyon oyunu.

Emircan Erdoğan - 10 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Crime Simulator, Android işletim sistemine sahip cihazlarımız üzerinde oynayabileceğimiz, aksiyon odaklı ücretsiz bir oyun. GTA serilerinde görmeye alışkın olduğumuz bir oyun atmosferi sunan Crime Simulator açık dünya olarak tasarlanmış ve oyunculara dilediklerini gerçekleştirebilme şansı veriyor.

Oyunda kontrolümüze bir karakter veriliyor. Bu karakteri ekrandaki butonları kullanarak yönlendirebiliyoruz. Oyunda çok fazla kural olmadığı için keyfe keder davranışlar sergileyebiliyoruz. İstersek yol kenarında gördüğümüz bir aracın direksiyonu başına geçebilir, istersek şehrin sokaklarında dilediğimiz gibi koşturabilir, etrafı dağıtabiliriz.

Bu noktada biraz dikkatli davranmamız gerekiyor çünkü aşırı kontrolsüz davranırsak peşimize polis takılıyor ve işimizi zorlaştırıyor. Polisle başa çıkabilmek için yapabileceğimiz pek çok şey var. Kalıp mücadele edebilir veya tapa gaz kaçabiliriz.

Crime Simulator'da bu tarz bir oyundan beklediğimiz kalitede grafikler sunuluyor. Tek problem fizik motorunun biraz problemli olması. Karakterlerin biraz daha gerçekçi tepkiler vermesini beklerdik. Yine de oynanmayacak kadar kötü bir yapım değil. GTA türü açık dünya aksiyon oyunları oynamaktan hoşlanıyorsanız Crime Simulator hoşunuza gidecektir.