Critical Ops internet taryıcınız üzerinde oynayabileceğiniz bir FPS oyunudur

Can Erdil Şentürk - 6 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Critical Ops oyun severlere hızlı ve heyecanlı savaşlara katılma imkanı veren bir online FPS oyunu olarak tanımnlanabilir.

Facebook üzerinden çalışabilen bir tarayıcı oyunu olarak tasarlanmış Critical Ops tamamen ücretsiz olarak oynanabilmekte. Critical Ops, Unity Web Player tabanlı bir oyun olduğu için Google Chrome internet tarayıcısı üzerinde çalışmamaktadır. Critical Ops'u oynayabilmek için Internet Explorer ve Safari internet tarayıcılarından birini kullanabilirsiniz

Unity Web Player indirmek için:

Critical Ops temel olarak Counter Strike'a çok benzeyen bir oyun. Critical Ops'ta günümüzde geçen savaşlara tanık oluyoruz. Bu nedenle oyun AK 47 gibi gerçek silahlar kullanılıyor. Oyuna başlarken 2 farklı taraftan birini seçiyoruz. Teröristlerin ve anti terör timlerinin savaşlarına yer veren Critical Ops'ta zaman birmeden bize verilen görevleri tamamlamaya ya da karşı takım oyuncularının hepsini yok etmeye çalışmaktayız.

Critical Ops içerisinde farklı silah türleri yer almakta. Tabancalar, makinalı tüfekler ve keskin nişancı tüfekleri şeklinde türlere ayrılan silahların hangisini seçtiğiniz de oyun stilinizi belirliyor. Maçlarda galip gelebilmek için nişan alma yeteneğinizi ve reflekslerinizi birleştirmeniz gerekli.