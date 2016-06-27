Critical Ops
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 246,114
- Üretici Critical Force Entertainment
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Critical Ops internet taryıcınız üzerinde oynayabileceğiniz bir FPS oyunudur
Critical Ops oyun severlere hızlı ve heyecanlı savaşlara katılma imkanı veren bir online FPS oyunu olarak tanımnlanabilir.
Facebook üzerinden çalışabilen bir tarayıcı oyunu olarak tasarlanmış Critical Ops tamamen ücretsiz olarak oynanabilmekte. Critical Ops, Unity Web Player tabanlı bir oyun olduğu için Google Chrome internet tarayıcısı üzerinde çalışmamaktadır. Critical Ops'u oynayabilmek için Internet Explorer ve Safari internet tarayıcılarından birini kullanabilirsiniz
Unity Web Player indirmek için:
Critical Ops temel olarak Counter Strike'a çok benzeyen bir oyun. Critical Ops'ta günümüzde geçen savaşlara tanık oluyoruz. Bu nedenle oyun AK 47 gibi gerçek silahlar kullanılıyor. Oyuna başlarken 2 farklı taraftan birini seçiyoruz. Teröristlerin ve anti terör timlerinin savaşlarına yer veren Critical Ops'ta zaman birmeden bize verilen görevleri tamamlamaya ya da karşı takım oyuncularının hepsini yok etmeye çalışmaktayız.
Critical Ops içerisinde farklı silah türleri yer almakta. Tabancalar, makinalı tüfekler ve keskin nişancı tüfekleri şeklinde türlere ayrılan silahların hangisini seçtiğiniz de oyun stilinizi belirliyor. Maçlarda galip gelebilmek için nişan alma yeteneğinizi ve reflekslerinizi birleştirmeniz gerekli.
Critical Ops
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,342
- DOSYA BOYUTU 25.00 MB
- Üretici Critical Force Entertainment
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Critical Ops, Android işletim sistemine sahip cihazlarda oynanabilen sürükleyici bir FPS oyunudur.
Critical Ops, Andoid işletim sistemi için geliştirilmiş bir FPS oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek grafik kalitesi bulunan oyunda aksiyon hiç bitmiyor.
Android işletim sistemi için geliştirilen bu oyun oynayan kişinin reflekslerinin yanı sıra taktik becerisini de ölçüyor. Hızlı ve tempolu bir oyun olan Critical Ops, terörist ve anti-terörist gruplarından oluşuyor. Modern silahlarla desteklenen oyunda arkadaşlarınızda zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz dünyadaki diğer oyuncularla da oynayabilir ve onlara patronun kim olduğunu gösterebilirsiniz. Beceri ölçmeye de yarayan bu oyunda mücadele ve aksiyon asla bitmiyor. Birbirinden farklı silahlar bulunan oyunda dilerseniz kendi silahınızı da modifiye edebilirsiniz.
Oyunun Özellikleri;
- Yüksek grafik kalitesi
- Online oyun modu
- Sosyal medya hesaplarıyla kolay oturum açma
- Silah optimizasyonu
Critical Ops oyununu Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınıza ücretsiz olarak indirip oynamaya başlayabilirsiniz.
Critical Ops
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,227
- DOSYA BOYUTU 60.50 MB
- Üretici Critical Force Entertainment
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Critical Ops mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir FPS oyunudur
Critical Ops eğer mobil cihazlarınız üzerinde Counter Strike benzeri bir online FPS oyunu oynamak isterseniz kaçırmamanız gereken bir oyun.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Critical Ops'ta modern savaşlar konu alınıyor. Günümüz silahlarının ve savaş teknolojilerinin kullanıldığı oyunun hikayesi ise güvenlik güçlerinin terörizm ile savaşını konu almakta. Biz bu savaşa terörist veya güvenlik güçleri taraflarından birini seçerek dahil oluyoruz farklı haritalarda farklı görevleri tamamlamaya çalışıyoruz.
Critical Ops'da maçları kazanabilmek için takımlar halinde savaşmaktayız. Dilersek karşı takımın bütün oyuncularını yok edebilir, dilersek görevi tamamlayarak ya da karşı takımın görevi tamamlamasını engelleyerek maç kazanabiliriz. Oyunda nişan alma yeteneklerimizi ve reflekslerimizi konuşturarak fark yaratmaya çalışıyoruz.
Critical Ops içerisinde AK 47 gibi klasik makinali tüfeklerden keskin nişancı tüfeklerine kadar birçok farklı silah türü yer alıyor. Oyundaki uygulama içi satın alım işlemleri ise sadece silah kaplamalarına yönelik; yani oyun ücretsiz olarak adaletli bir şekilde oynanabiliyor.