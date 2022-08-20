CRSED: F.O.A.D. ile hayatta kalma mücadelesi vereceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fortnite ve PUBG ile bir tutku haline gelen Battle Royale yani hayatta kalma modu, birbirinden farklı oyunlarda boy göstermeye devam ediyor. 2017 yılında hayatımıza dahil olan Battle Royale modu, popülerleşmesinden kısa bir süre sonra piyasada bulunan pek çok oyuna geldi ve yeni çıkacak oyunlara da ilham kaynağı oldu. Bu oyunlar arasında yer alan CRSED: F.O.A.D isimli oyunda Battle Royale modu ile lansmana çıkan oyunlardan oldu. Oynaması ücretsiz olarak 2019 yılında Steam üzerinde lansmana çıkan CRSED: F.O.A.D, açık bir dünyaya sahip. Farklı karakterlerin ve silah modellerinin yer aldığı oyunda, amansız mücadelelere katılıyor, hayatta kalan oyuncu olmaya çalışıyorlar. Tek oyunculu ve MMO türünde oynanabilen hayatta kalma oyunu çeşitli güncellemeler ile içeriğini de zenginleştirmeye devam ediyor.

CRSED: F.O.A.D Özellikleri

Hayatta kalma modu,

Farklı silah modelleri,

Farklı karakterler,

8 farklı dil desteği,

PvP savaşları,

Birinci şahıs kamera açıları,

Çarpıcı grafikler,

Sürükleyici bir aksiyon deneyimi,

Etkileyici ses efektleri,

Oyunculara aksiyon yüklü bir deneyim sunan CRSED: F.O.A.D. ile oyuncular dilerlerse bir keskin nişancı olacak, dilerlerse de otomatik silahlarla çatışmaya giriş yapan bir maceracı olacaklar.Açık bir dünyaya ev sahipliği yapan oyunda farklı karakterler de yer alıyor. Oyun içerisinde yer alan karakterlerin kendilerine has özellikleri de yer alacak. Birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanacak olan yapım çeşitli güncellemeler ile içeriklerini de zenginleştirmeye devam ediyor. Hayatta kalma temalı en iyi oyunlardan bir tanesi olan CRSED: F.O.A.D. oynaması ücretsiz olarak Steam'de oynanabiliyor.

CRSED: F.O.A.D. İndir

Windows, Linux ve MacOS işletim sistemleri üzerinde oynanabilen CRSED: F.O.A.D., bilgisayar platformuna özel olarak geliştirildi.

CRSED: F.O.A.D. Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64bit /8 64bit /10 64bit

İşlemci: Intel Core i3

Bellek: 10 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 560 or better, AMD Radeon 77XX or better

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Please note, that for Nvidia GPUs second digit matters a lot, so 640 or 730 are much slower than 560!

CRSED: F.O.A.D. Önerilen Sistem Gereksinimleri