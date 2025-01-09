CRUEL, karanlık bir otel odasında geçen aksiyon roguelike oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hızlı tempolu bir aksiyon roguelike oyunu olan CRUEL, oyuncuları zorlu dakikalara davet ediyor. Karanlık ve terk edilmiş bir otelde mahsur kalmış durumdasınız. Her şey otelin asansöründe bulunan ölü beden ile başlar ve durmaksızın düşman dalgalarıyla savaşırsınız.

Eski tarzda retro grafiklere sahip olan CRUEL, sürekli değişen seviyelere sahiptir. Düşmanlar siz ölene kadar durmaksızın karşınıza çıkacaktır. Gittikçe artan zorluk seviyesiyle birlikte düşmanlarınızı eşsiz silahlarınızla alt etmeye çalışın ve karakterlerinizi geliştirin.

CRUEL İndir

Oyunda ilerlerken hem sağlık hem de silahlar açısından karakterinizi güçlendirebilirsiniz. Tabii ki bunların yanı sıra her seviyede çeşitli güçlendirme kartlarıyla karşılaşacaksınız. Bu yetenek kartları, hız ve vuruş gücü bakımından karakterinizi geliştirecektir.

CRUEL, sizi sürekli diken üstünde tutan ve adrenalin pompalayan müzikleri içerisinde barındırıyor. Durmak bilmeyen ritimlerle birlikte otel odalarında savaşacak ve hızlı tempolu bir FPS deneyimi yaşayacaksınız.

Siz de CRUEL indirin ve roguelike öğeleri içeren bir FPS deneyimi yaşayın!

CRUEL Sistem Gereksinimleri