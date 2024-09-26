Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Cursed house Multiplayer APK, ölümcül yaratığa karşı mücadele ettiğiniz bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cursed house Multiplayer APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz çevrimiçi bir korku oyunudur. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu oyunda, lanetli köşkten mümkün olduğu en kısa sürede kaçmalısınız. Korkunç yaratık olan Granny'e karşı mücadele edin ve gördüğünüz zaman oradan kaçın!

Lanetli köşkün içerisinden kaçmak için her türlü yolu denemelisiniz. Odalara bakın, silahlar toplayın ve korkunç yaratığı öldürmeye çalışın. Diğer korku oyunlarının yanı sıra Cursed house Multiplayer'da, yaratığı öldürebiliyorsunuz. Benzer korku oyunlarında normalde yaratığı öldüremezsiniz. Lakin, elinizdeki silahla veya okla yaratığı öldürebilirsiniz.

Cursed house Multiplayer APK İndir

Granny, sizi çok uzaktan öldürebilmektedir. Evet, bu her ne kadar sinir bozucu olsa da oyunun zor aşamalarından bir tanesidir. Siz de Cursed house Multiplayer APK indirin ve korkunç yaratığı alt ederek, evden kaçmaya çalışın!

Basit kontroller, grafik ve oynanışla birlikte sorunsuz bir şekilde korku oyununu deneyimleyebilirsiniz. Ok ve mermi dolaplarından ekipman alabilir, bulmacaları çözerek anahtarlar bulabilir ve odaları açarak köşkten kurtulabilirsiniz.