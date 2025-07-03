Hızlı tempolu bir oynanışa ev sahipliği yapan Dark Deception, ürkütücü atmosfere sahip olan bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dark Deception, korku ve aksiyon öğelerini başarıyla harmanlayan bir psikolojik korku oyunudur. Oyunculara gerilim dolu anlar yaşatan ve Glowstick Entertainment tarafından geliştirilen bu oyun, benzersiz bir atmosfer yaratmayı başarıyor.

Birinci şahıs korku oyunları arasında yer alan bu oyunda, saklanabileceğiniz hiçbir yer bulunmuyor. kaçın ya da ölün!

Gizemli ve bir o kadar de ürkütücü olan kadınla mücadele vereceksiniz. Labirentler arasında sıkışıp kaldınız, hayatta kalmanın bir yolunu bulun ve etrafınızı keşfedin.

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Her bölümde farklı bir korku temasının işlendiği bu oyunda, yüksek kalitedeki grafikleri deneyimleyeceksiniz. Yaratıcı tasarımlar, modellemeler ve korkutucu düşman tasarımlarıyla ön plana çıkan Dark Deception, içerisinde kara mizah da barındırmaktadır.

Karakterin başına gelen olayların gizemini çözmeli ve hayatta kalarak nihai sona ulaşmalısınız. Özellikle ürkütücü atmosfer, ses tasarımı ve beklenmedik jumpscare anları ile oyuncuların karşısına çıkan bu oyunda, psikolojiniz bozulacak.

Siz de Dark Deception indirin ve hızlı tempolu bir korku deneyimi yaşayın!

Dark Deception Sistem Gereksinimleri