Dark Envoy
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 39.06 GB
- Üretici Event Horizon
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Taktiksel gerçek zamanlı savaşlar ve çevrimiçi işbirliği içeren Dark Envoy, oyunculara etkileyici bir RPG deneyimi sunuyor.
Etkileyici bir macera RPG oyunu olan Dark Envoy'da, taktiksel gerçek zamanlı savaşlar ve çevrimiçi işbirliği bulunuyor. Sınıflar ve uzmanlık alanları üzerine kurulan bu oyunda, kendi sınıfınızı seçin ve çeşitli taktik seçeneklerini karakterinizle birleştirin. Klasik bir RPG mekaniği sunan Dark Envoy'da, bir grup eski eser avcısını kontrol ediyorsunuz.
Oyunda beş farklı zorluk derecesi bulunmaktadır. Size uyan en iyi zorluk derecesini seçerek oynamaya başlayabilirsiniz. Özgün savaşların ve yeteneklerin tadını çıkararak, heyecan verici zorlukların üstesinden gelin. Ayrıca, sıkıcı ve tekrarlayıcı bir yapısı olmaması sayesinde, sürekli taze ve tekrar oynanabilir bir deneyim yaşayın.
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Dört temel sınıf ve 12 temel uzmanlığı içeren geniş karakter kadrosunu keşfedin. Her karakterin farklı bir oynanışı olduğunu unutmadan, kendinize en uygun karakteri seçin. Büyük bir tasarıma ve görselliğe sahip olan bu RPG oyunda, yeteneklerinizi geliştirin ve seviyenizi yükseltin.
Heyecan verici maceranıza arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz. Online Co-op bir şekilde arkadaşlarınızla oynayın ve büyük boss'larla beraber savaşın. Siz de Dark Envoy indirerek, etkileyici bir RPG deneyimi yaşayabilirsiniz.
Dark Envoy Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i5 6500 / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 16GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6gb / AMD Radeon RX 580 8gb
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: HDD'ye kurulum mümkündür ancak uzun yükleme sürelerine neden olur. Minimum spesifikasyonda Çevrimiçi ortak çalışma oturumlarına ev sahipliği yapmak, oyunun 'gecikmeli' olmasına neden olabilir. Çevrimiçi oyun için yüksek hızlı geniş bant bağlantısı gerekir.