Birçok zorluğun bulunduğu macera dolu savaşları hazır mısın? Darkest Dungeon ile kendi ekibini kurup birçok alanda savaşmanı istiyor.

Abdullah Yılmaz - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birden fazla ekipmanın bulunduğu oyunda hayal bile edemeyeceğiniz düşmanlarla savaşman gerekmekte. Görünen o ki oyuncuları zorlu bir macera bekliyor. Bu oyunun 2 boyutlu olması sizi yanıltmasın. Öyle ki oyunun hikayesi canavarlarla, ölülerle ve hayal edilemeyecek karakterlerle dövüşmenizi ve bu arenada, savaşı kazanmanız isteniyor.

Darkest Dungeon İndir

Silahların, baltalarını bulunduğu bu oyunda aynı zamanda geçiş animasyonları oldukça hoş duruyor. Anime tarzında olan Darkest Dungeon, indiren ve oynayan kişiler tarafından oldukça olumlu yorumlar aldığını söyleyebiliriz. Ancak görünen o ki oyunun Türkçe dil desteği bulunmamaktadır. Bu da İngilizce bilmeyen oyuncular için birer dezavantaj olarak gözüküyor.

Karanlık ve zorlu bir ortamda canavarlara karşı savaşmanın kolay olmadığını herkes bilir. Buradan yola çıkarak kendi stratejinizi oluşturmanız ve geliştirmeniz gerektiği gözüküyor. Gencinden yaşlısına birçok kişinin oynadığı Darkest Dungeon, 2 boyutlu bir oyun için oldukça iddialı duruyor.

Kıyafetlerinizi değiştirin, gerçekten savaşacak askerleri toplayın ve bu mücadeleye siz de tanıklık edin. Eğer siz de düşük sistemli bir aksiyon savaş oyunu istiyorsanız ve biraz da kaliteli bir hikaye istiyorsanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Atmosferin karanlık olduğu bu oyunda birden fazla ekipman ve karakter bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.

Darkest Dungeon Sistem Gereksinimleri

RAM: 4 GB

4 GB Ekran kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Open GL 3.2+ Compliant Depolama: 2 GB