Hayatta kalma korku oyunu olan Daymare: 1994 Sandcastle, ilk oyunun ardından oyuncularla buluşuyor.

Berkcan Aktürk - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

30 Ağustos tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak olan Daymare: 1994 Sandcastle, çarpıcı hikayesi ve oynanışı ile birlikte korkutucu bir yapıya sahip. İlk oyunu olan Daymare: 1998'in ardından piyasaya sürülen bu oyun, daha ürpertici ve daha ıssız bir havaya sahip.

Üçüncü şahıs kamerasından oynadığımız bu hayatta kalma oyununda, Dalla Reyes adında bir karakteri canlandırıyoruz. Gizemli ve korkutucu yerlere girmekten başka seçeneğimiz yok. İçeride bulunan ölümcül canavarlar için, İleri teknoloji silahlarımızı alıp, envanterimizi doldurmamız gerekecek.

Daymare: 1994 Sandcastle İndir

Her ne kadar hikayesiyle ön plana çıksa da, grafikleri ve içeriğiyle de göze çarpıyor. Çeşitli bulmacalar, savaş mekanikleri ve muhteşem bir aksiyona sahip Daymare: 1994 Sandcastle indirin, keşfedilmeyen yerleri keşfedin ve sırları ortaya çıkarın.

90'lardaki bir korku filmini andıran Daymare, oyunculara nostaljik bir hava katıyor. Gelişmiş grafikler, müzikler ve ortamdaki gerilim sesleri ile korkutucu bir deneyim yaşayacaksınız. En zorlu ve en agresif yaratıklar için hazır olun. Ölümcül yaratıkları alt edin ve bulmacaları çözün.

Daymare: 1994 Sandcastle Sistem Gereksinimleri