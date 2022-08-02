Dead Spreading: Survival APK ile sürükleyici bir dünyaya giriş yapacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Master, Tales Rush, Site Takeover, Dungeon Hero, Planet Overlord gibi milyonlara ulaşan oyunların geliştiricisi ve yayıncısı olan Fast Run Games yepyeni bir oyun daha duyurdu. Android platformu için Google Play üzerinde lansmana çıkan ve ücretsiz olarak yayınlanan Dead Spreading: Survival APK aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Rengarenk grafik açıları ile oyunculara aksiyon yüklü sahneler sunan yapımda birbirinden farklı karakterler ve birbirinden farklı düşman çeşitleri yer alıyor. 500 binden fazla kez indirilen ve 1 milyon barajına yaklaşan başarılı oyun, oldukça basit kontrollere sahip. Oyun içerisinde oyuncular basit kontroller yardımı ile birbirinden farklı düşmanlara karşı savaşacaklar.

Dead Spreading: Survival APK Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

Keyifli oynanış animasyonları,

İlerlemeye dayalı bir dünya,

Farklı karakterler,

Farklı düşman modelleri,

Farklı silah modelleri,

Farklı zorluklara sahip zombiler,

Zombilerle dolu bir dünya da virüsün yayılmasını engellemeye çalışacak olan oyuncular farklı zorluklara sahip zombiler ile mücadele edecekler. Farklı karakterlerinde yer aldığı oyunda, oldukça zengin bir oynanış içeriği yer alıyor. Sürükleyici atmosferi ile dünyanın dört bir yanında 500 binden fazla oyuncuya sahip. İnternet bağlantısı olmadan rahatlıkla oynanabilen yapımda oyuncular aksiyon sahnelerinin yanı sıra tempolu bir oynanışı deneyimleyecekler. Zengin bir dünya da mücadele edecek olan oyuncular, zombileri etkisiz hale getirerek yapım içerisinde ilerleyecekler. Ses efektleri ile desteklenen oyun, birbirinden farklı silah modellerine de ev sahipliği yapıyor.

Dead Spreading: Survival APK İndir

Google Play üzerinde oyuncular tarafından 4.4 olarak değerlendirilen Dead Spreading: Survival APK, günümüze kadar 500 binden fazla kez indirildi. Yüzbinlerce oyuncuya sahip olan başarılı aksiyon oyunu, sık sık çeşitli güncellemeler de almaya devam ediyor. Oyunu hemen indirip zombilere karşı mücadele edebilirsiniz.