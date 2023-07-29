Deadlink'de, düşmanlarla ateşli çatışmalar verip, mega şirketlerin karlarına büyük hasarlar vermemiz gerekiyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tam sürümü 27 Temmuz 2023'de piyasaya sürülen Deadlink, oyunculara ateşli bir siberpunk FPS deneyimi sunuyor. Roguelite unsurlara sahip Deadlink'de, yavaşlamak sizin adınıza ölmek için iyi bir yol olabilir. Hızlı bir yapıya sahip olan bu oyun, toplayabileceğiniz ve yükseltebileceğiniz birçok silah bulunduruyor.

Silahların haricinde, yüksek adrenalinli yetenekler bulunduran Deadlink, karakterinizle havada ve yerde akrobatik yeteneklerinizi göstermenize olanak tanıyor. Dünyanın en büyük şirketinin düzenini bozmak adına çıktığımız görevde, çeşitli mekanlarda savaşma deneyimi yaşıyoruz.

Deadlink İndir

Sıkışık gecekondu mahalleleri, kirli depolar, çarpık laboratuvarlar, gösterişli ofis binaları ve daha birçok korkunç yerlerde savaş vereceğiniz Deadlink'de, becerilerinizi yükseltin ve o şirketin düzenini bozun.

Düşmanlarınız size karşı sayıca üstün olabilir. Ancak, onları yeteneklerinizle alt edebilirsiniz. Öncelikle, gerekli yeteneklerinizin seviyelerini açın ve size saldıran düşman bozuntularının hakkını verin. Onlardan daha hızlı düşünmeli ve daha hızlı hareket etmelisiniz. Bir saniyenin bile önemli olduğu Deadlink'i indirin ve reflekslerinizi onlara gösterin.

Envanterinizi güçlü ve taktiksel silahlarla donatın. Yeri geldiğinde yakın silahlarla, yeri geldiğinde ise bir keskin nişancı ile düşmanları alt edin. İstediğiniz her türden silah bulunuyor ve onları kullanabilmek sizin elinizde olacak. Yani siz beceriksiz değilseniz, düşmanlarınızla savaşacak silahlar ve yeteneklerde hiçbir problem bulunmuyor.

Deadlink Sistem Gereksinimleri