İster tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Deadzone: Rogue, içerisinde hızlı tempolu savaş senaryolarını barındıran bir aksiyon roguelite oyunudur.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Deadzone: Rogue, uzyada geçen bir aksiyon roguelite oyunudur. Bolca aksiyonu oyunculara sunan bu oyunda, size doğru gelen düşman ordularına saldırın, bölümleri geçin ve her öldüğünüzde tekrardan aksiyona atılın. ISS-X'te uyanıyorsunuz ve kim olduğunuzu hatırlamıyorsunuz. Bu zorlu yolculukta nihai sona ulaşmaya çalışın ve karakterinizi giderek güçlendirin.

Her ilerlemenizde karşınıza daha zorlu düşmanlar çıkacaktır. Bu düşmanlar kimi zaman ordu halinde kimi zaman ise güçlü boss halinde karşınıza çıkacaktır. Tabii ki zorluk arttıkça, karakterinizin gücü de aynı oranda artacaktır.

Her bölüm sonu karakterinizi geliştirmeyi unutmayın, teçhizatlarla güçlendirin ve yeni silahlar edinin. Ölü Bölge'yi fethetmeye çalıştığınız bu yolculukta, her ekipmanınızı tasarruflu bir şekilde kullanmalısınız.

Deadzone: Rogue İndir

Deadzone: Rogue, 30'dan fazla güçlü silahı içerisinde barındırıyor. Tüm bunların yanı sıra karakter yeteneklerini de açabilir ve güçlendirebilirsiniz. Her savaş senaryosuna uyum sağlayabilecek silahları envanterinize ekleyebilirsiniz.

Siz de Deadzone: Rogue indirin ve uzay mekiğini keşfedin, düşmanlarla savaşın ve tüm bölümleri geçmeye çalışın. Ayrıca, sadece tek başınıza değil, aynı zamanda arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. 3 oyuncuya kadar destekleyen bu oyun, arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz en iyi FPS oyunlarındandır.

Deadzone: Rogue Sistem Gereksinimleri