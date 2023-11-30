Köle ordularını öldürmeye çalıştığınız Death Must Die'da, hayatta kalmaya çalışın ve mükemmel bir roguelite oyun deneyimi yaşayın.

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sizi yeraltının derinliklerine indiren Death Must Die, modern roguelite dinamiklerini ve nostaljik piksel sanatını birleştirerek oyunculara sunuyor. Birinci sınıf aksiyon oyunu olan bu oyunda, ölüm kölelerine karşı savaşıyoruz ve her eviye atladıkça zorluk daha da artıyor. Yolculuğunuz esnasında gitmeniz ve keşfetmeniz gereken birçok yer vardır. Bunlardan bazıları; antik tapınaklar, korkutucu zindanlar, yaratıklar ve çeşitli insanların bulunduğu sırlarla dolu yerlerdir.

Oyunun bazı bölümleri, yorucu ve düşünce gerektiren zorluk artışlarına sahiptir. Lakin her oyunda olduğu gibi, bu oyunun da kendine has zorlukları vardır. Bazı oyuncular, çılgın aksiyon sırasındaki kontrol bozukluğunu fark edebilirler. Bu da oyuncuları daha fazla yormak ve zorluğu arttırmak için yapılan şeylerdir.

Death Must Die İndir

Modern oyun mekanikleriyle nostaljik grafiklerin karışımını oyunculara sunan Death Must Die'ı indirin ve siz de roguelite oyun deneyimi yaşayın. Karanlık yeraltı mahsenlerine inin, düşmanları alt edin ve benzersiz başarımların kilidini açın. Ayrıca çeşitli karakterleri seçerek, farklı özellikleri deneyimleyebilir ve düşmanlarınızı daha kolay öldürebilirsiniz.

Death Must Die Sistem Gereksinimleri