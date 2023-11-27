Mitoloji ve korku oyunlarını seven biriyseniz, 2024'te piyasaya sürülecek olan Death Relives tam da size göre. Aztek tanrısından kaçın ve hayatta kalmaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara hayatta kalma korku deneyimi sunan Death Relives, ilgi çekici hikayesi ve mekanikleriyle birlikte karşımıza çıkıyor. Oyunda bir genci canlandırıyorsunuz ve Aztek tanrısı olan Xipe Totec'ten kaçmaya çalışıyorsunuz. Aztek tanrısı her daim sizi bulmak için etrafta dolaşıyor olacak. Bu nedenle, saklanmalı ve o sizi gördüğünde hızla kaçmalısınız.

Mitoloji ve korku karışımı olan Death Relives, henüz daha piyasaya sürülmedi. Ancak geliştiriciler tarafından yapılan açıklamaya göre, oyun 2024 senesinin ilk çeyreğinde oyuncularla buluşacak.

Death Relives İndir

Karakteriniz olan Adrian, annesinin ölümünün ardından ne olduğunu merak edip olayları araştırmaya başlar. Annesinin ölümünü keşfetmek isteyen karakterimiz, kudretli Aztek tanrısıyla mücadele etmek zorundadır. Keyifli bir hikayeye sahip olan Death Relives'i indirin ve siz de bulmacaları çözerek hayatta kalın.

Oyun hikaye açısından başarılı olsa da, grafik ve oynanış açısından da aynı düzeyde başarılıdır. Oyuncuya her açıdan güzel bir korku deneyimi sunan bu oyun, ilgi çekici oyun ilerlemelerine ve çarpıcı grafiklere ev sahipliği yapıyor.

Death Relives Sistem Gereksinimleri