Deceit 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici World Makers
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Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Deceit 2, oyuncuların manipüle yaparak rollerini gizlediği bir korku oyunudur.
Deceit 2, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir korku oyunudur. Masumlar ve canavarlar olarak ikiye ayrılan bu oyunda, oyunculardan bir kişi gizli canavar olur ve masumları öldürmeye çalışır. Diğer oyuncuları canavara dönüştürüp masumların sayısını azaltmak ve sesli sohbet ile manipüle edip şüphe yaratmalısınız.
Canavarın yanı sıra masumların tarafına bakacak olursak; hayatta kalıp kaçış anahtarını bulmalı ve şüpheli olayları incelemelisiniz. Masumlar, son kişi kalsa bile kaçış yolunu bulursa oyunu kazanmış sayılır.
Deceit 2, aslında bir korku oyunundan ziyade manipüle oyunudur. Kimin hangi rolde olduğunu bilmezsiniz. İşte tam da bu oyunu güzel kılan olaylardandır.
Deceit 2 İndir
Deceit 2, içerisinde farklı sınıfları da barındırmaktadır. Ortalığı karıştıran bir lanetli olarak kargaşa yaratabilir ve oyunu kazanabilirsiniz.
Siz de Deceit 2 indirin ve arkadaşlarınızla birlikte bol manipülenin yaşandığı korku deneyimi yaşayın!
Deceit 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6600 (3.3Ghz) or AMD Ryzen 5 1400 (3.2Ghz)
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB or AMD Radeon RX 470 4GB
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan