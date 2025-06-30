Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Deceit 2, oyuncuların manipüle yaparak rollerini gizlediği bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Deceit 2, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir korku oyunudur. Masumlar ve canavarlar olarak ikiye ayrılan bu oyunda, oyunculardan bir kişi gizli canavar olur ve masumları öldürmeye çalışır. Diğer oyuncuları canavara dönüştürüp masumların sayısını azaltmak ve sesli sohbet ile manipüle edip şüphe yaratmalısınız.

Canavarın yanı sıra masumların tarafına bakacak olursak; hayatta kalıp kaçış anahtarını bulmalı ve şüpheli olayları incelemelisiniz. Masumlar, son kişi kalsa bile kaçış yolunu bulursa oyunu kazanmış sayılır.

Deceit 2, aslında bir korku oyunundan ziyade manipüle oyunudur. Kimin hangi rolde olduğunu bilmezsiniz. İşte tam da bu oyunu güzel kılan olaylardandır.

Deceit 2 İndir

Deceit 2, içerisinde farklı sınıfları da barındırmaktadır. Ortalığı karıştıran bir lanetli olarak kargaşa yaratabilir ve oyunu kazanabilirsiniz.

Siz de Deceit 2 indirin ve arkadaşlarınızla birlikte bol manipülenin yaşandığı korku deneyimi yaşayın!

Deceit 2 Sistem Gereksinimleri