Decision: Red Daze ile zombilerle dolu bir dünya da hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022’nin ortalarına doğru ilerlediğimiz şu günler de yepyeni oyunlarda lansmana çıkmaya devam ediyor. FlyAnvil tarafından geliştirilen ve Windows platformu için Steam üzerinde Nordcurrent Labs tarafından yayınlanan Decision: Red Daze başarılı satışlar gerçekleştiriyor. Aksiyon, RYO, zombi ve açık dünya oyunu olarak ifade edilen Decision: Red Daze indir, kaliteli grafik açıları ve eşsiz görsel efektleri ile başarılı gidişatına devam ediyor. RPG içerikleri ile oyuncuları etkileyen başarılı oyun, oldukça zengin bir içeriğe ev sahipliği yapıyor. Aksiyon yüklü bir oynanışa ev sahipliği yapan Decision: Red Daze, ücretli olarak Steam’de lansmana çıktı.

Decision: Red Daze Özellikleri

Tek oyunculu bir oynanış,

İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Rusça ve Basitleştirilmiş Çince,

Farklı karakterler,

Karakter kostümleri,

Farklı silah modelleri,

Farklı görünümler,

Düzenli güncellemeler,

Hikaye temalı yapım,

Hikaye temalı oynanışa ev sahipliği yapan Decision: Red Daze, tek oyunculu bir oynanış moduna ev sahipliği yapıyor. Farklı silah modelleri ile karakterleri güçlendirme fırsatı veren yapım, 7 farklı dil desteğine sahip. Oldukça basit grafik açılarına sahip olan aksiyon oyunu, düzenli olarak güncellemeler de alıyor. Aldığı güncellemeler ile yeni içeriklerin aksine daha çok hataları gideren yapım, oyuncuları tatmin etmeyi başardı. Yepyeni içerikleri ile oyuncuları etkilemeyi planlayan oyun, yakında devasa bir güncelleme daha alacak.

Cep yakan fiyat etiketi ile satışlarına Steam üzerinde devam eden oyun, satışlarına devam ediyor.

Decision: Red Daze İndir

Oyun Steam üzerinde lansmana çıktı. Yapımı satın alabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Decision: Red Daze Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 or newer

İşlemci: 1.8GHz single core

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce GTX 750 / Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible sound card

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4670K (4 * 3400) or equivalent; AMD FX-8350 (8 * 4700) or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 ( 2048 MB); Radeon RX 580 (8192 MB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible sound card