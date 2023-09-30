Defiled Survivors
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 150.00 MB
- Üretici GHBE Studios
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Orta çağ esintileri veren Defiled Survivors'ta, karakterlerinizi geliştirin ve düşmanlarınızı alt edin.
Bullet-hell dinamiklere sahip olan Defiled Survivors, kendine has karakterleri ile birlikte bir hayatta kalma oyunudur. Karakterinizi seçerek düşmanlarla dolu bu dünyaya girişinizi yapın. Tüm karakterlerin kendine has yetenekleri ve özellikleri bulunuyor. Haritaya giriş yapın ve bölümleri geçmek için düşmanlarınızı alt edin.
Haritada gezinirken farklı yetenekler bulacaksınız. Onları alarak karakterinize yeni güçler katabilirsiniz. Karakterinizi her daim güçlü ve yenilmez tutmalısınız. Bölümleri geçerken karşılaşacağınız zorluk dereceleri de gittikçe yükselecek. Karşınıza gelebilecek boss dövüşlerine karşı hazırlıklı olun ve kolayca seviye atlayın.
Defiled Survivors İndir
Defiled Survivors'ta, farklı onlarca bölüm ve seviye bulunuyor. Karakterlerinizin yeteneklerini güçlendirin ve karşınıza gelen düşman sürülerini püskürtün. Pasif yeteneklerinizi geliştirin ve yenilenme sürelerini de düşürün. Siz de Defiled Survivors indirerek, karakterinizi yenilmez hale getirebilirsiniz. Tüm seviyeleri geçin ve tüm bossları alt edin. Basit grafikleri ve kolay kontrol mekanikleriyle, gününüzün bir kısmını eğlenerek geçirebilirsiniz.
Defiled Survivors Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista veya üstü
- İşlemci: Intel Core2 Duo T8100
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 460M
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 150 MB kullanılabilir alan