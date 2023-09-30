Orta çağ esintileri veren Defiled Survivors'ta, karakterlerinizi geliştirin ve düşmanlarınızı alt edin.

Berkcan Aktürk - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bullet-hell dinamiklere sahip olan Defiled Survivors, kendine has karakterleri ile birlikte bir hayatta kalma oyunudur. Karakterinizi seçerek düşmanlarla dolu bu dünyaya girişinizi yapın. Tüm karakterlerin kendine has yetenekleri ve özellikleri bulunuyor. Haritaya giriş yapın ve bölümleri geçmek için düşmanlarınızı alt edin.

Haritada gezinirken farklı yetenekler bulacaksınız. Onları alarak karakterinize yeni güçler katabilirsiniz. Karakterinizi her daim güçlü ve yenilmez tutmalısınız. Bölümleri geçerken karşılaşacağınız zorluk dereceleri de gittikçe yükselecek. Karşınıza gelebilecek boss dövüşlerine karşı hazırlıklı olun ve kolayca seviye atlayın.

Defiled Survivors İndir

Defiled Survivors'ta, farklı onlarca bölüm ve seviye bulunuyor. Karakterlerinizin yeteneklerini güçlendirin ve karşınıza gelen düşman sürülerini püskürtün. Pasif yeteneklerinizi geliştirin ve yenilenme sürelerini de düşürün. Siz de Defiled Survivors indirerek, karakterinizi yenilmez hale getirebilirsiniz. Tüm seviyeleri geçin ve tüm bossları alt edin. Basit grafikleri ve kolay kontrol mekanikleriyle, gününüzün bir kısmını eğlenerek geçirebilirsiniz.

Defiled Survivors Sistem Gereksinimleri