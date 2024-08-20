Demonsomnia, arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabileceğiniz bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Woziva tarafından geliştirilen ve yayınlanan Demonsomnia, Co-op korku oyunları arasında yerini alıyor. Bodycam kamera açısıyla deneyimleyebileceğiniz bu korku oyununda, etrafınızdaki nesneleri arkadaşlarınızla birlikte toplayın ve şeytanı avlamanın bir yolunu arayın!

Arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. İş birliği yaparak tüm görevleri yerine getirin, kaynak toplayın ve demonları alt edin.

Amacınız nükleer reaksiyonu araştırmaktır. Bu olay yüzünden ortaya çıkan varlıkların nasıl ortaya çıktıklarını araştırın ve nihai sonuca ulaştırın. Maceranızda her ne kadar arkadaşlarınız size eşlik etse de bir o kadar da yalnız kalacaksınız. Bu yüzden silahlarınızı ve ekipmanlarınızı iyi seçmeli, çeşitli nesneleri yaratıklara karşı kullanmalı ve radyasyonun yoğun olduğu noktaları bulmalısınız.

Demonsomnia İndir

Grafik açısından tatmin edici bir deneyim sunan Demonsomnia, aslında hikaye kısmıyla ön plana çıkmaktadır. Yaratıklar, ortam grafikleri ve çeşitli korku dolu anlarla oyunculara gerilim dolu anlar yaşatıyor. Bir korku oyunundan ne beklerseniz Demonsomnia'dan onu rahatlıkla alabilirsiniz.

Siz de Demonsomnia indirin ve arkadaşlarınızla nükleer reaksiyonu araştırırken mükemmel bir korku deneyimi yaşayın.

Demonsomnia Sistem Gereksinimleri