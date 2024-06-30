Çiftliğinizi kurun ve ormandaki hayaletlere karşı dikkatli olun. Descending The Woods'ta, gündüzleri işinizi yapın, geceleri ise avlanmaya çıkan iblislere karşı hayatta kalmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Descending The Woods, iki türlü içeriği tek bir oyunda sunan bir hayatta kalma korku oyunudur. Gündüzleri çiftliğinizle ilgilenip ekim yapın, akşam ise ormandaki yaratıklara karşı mücadele verin. Perili ormanda bulunan gizemleri keşfedin, hayaletlere ve iblislere dikkat edin.

12 Temmuz 2024 tarihinde çıkış yapacak olan bu korku oyunu, halihazırda oynanabilir olan demo sürümünü Steam sayfasında barındırmaktadır.

Hayaletler ormana musallat oldu ve önüne çıkanı avlıyor. Ormanda keşfe çıkarken mutlaka dikkatli olmalı, adımlarınız saymalı ve geri dönüş yolunu unutmamalısınız. Gündüz olsa da dikkatli olmalı ve gece olmadan evinize geri dönmelisiniz.

Descending The Woods İndir

Çiftliğiniz ormandaki tek güvenli yer olarak geçmektedir. Nedeni ise tek ışık alan yer olmasıdır. Sadece tek başınıza değil, aynı zamanda arkadaşlarınızla da çiftliğinizi büyütebilir ve hayaletlere karşı mücadele verebilirsiniz.

Basit grafikleri, oynanışı ve korku deneyimini iyi yansıtmasıyla ön plana çıkan Descending The Woods'u indirerek, siz de çiftliğinizi kurabilir ve iblislere karşı ormanda hayatta kalmaya çalışabilirsiniz.

Descending The Woods Sistem Gereksinimleri