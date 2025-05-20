Desktop Survivors 98, masaüstünüzde size doğru gelen düşman dalgalarına karşı mücadele ettiğiniz bir aksiyon roguelike oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Son zamanların en orijinal fikirlerinden olan Desktop Survivors 98, sizi Windows 98 sürümü içerisinde aksiyon dolu bir maceraya çıkarıyor. Kaotik bir roguelike deneyimi yaşayacağınız bu oyunda, imlecinizi güçlü bir kahramana dönüştürün.

Pencere üzerinde çeşitli yetenekler toplayarak, size doğru yaklaşan düşman sürülerini alt edebilirsiniz. Her açıdan özgün bir şekilde tasarlanan bu oyun, masaüstündeki çöp kutusunu bile etkileşimli olarak oyunculara sunuyor.

Farklı saldırı aletlerini kullanabilir, çöp kutusundaki çöpleri düşmanlara fırlatabilir, oyun kartlarıyla saldırabilir veya CD'ye dönüşerek düşmanlarınızın üstünde kombolar yapabilirsiniz.

Desktop Survivors 98 İndir

Neredeyse tüm aksiyon masaüstünüzde gerçekleşmektedir. Becerilerinizin de zorlandığı Desktop Survivors 98 oyununda, tepki sürenizi oldukça düşürmeli ve yeteneklerinizi hiç durmadan düşmana doğru fırlatmalısınız.

Retro görselliğe sahip olan Desktop Survivors 98, klasik PC oyunlarının cazibesini yansıtmaktadır. Gündelik yaşamınızda eğlenerek oynayabileceğiniz Desktop Survivors 98'i indirin ve siz de masaüstünüzde mükemmel savaşlara imza atın.

İlerledikçe güçlü silahlar keşfedin, yani zindanlara adım atın ve imlecinizi giderek geliştirin. 20 Mayıs 2025'te piyasaya sürülecek olan Desktop Survivors 98, Steam sayfasına ücretsiz bir demo sürümünü barındırmaktadır.

Desktop Survivors 98 Sistem Gereksinimleri