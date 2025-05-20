Desktop Survivors 98
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 600 MB
- Üretici Brandon Hesslau
-
Desktop Survivors 98, masaüstünüzde size doğru gelen düşman dalgalarına karşı mücadele ettiğiniz bir aksiyon roguelike oyunudur.
Son zamanların en orijinal fikirlerinden olan Desktop Survivors 98, sizi Windows 98 sürümü içerisinde aksiyon dolu bir maceraya çıkarıyor. Kaotik bir roguelike deneyimi yaşayacağınız bu oyunda, imlecinizi güçlü bir kahramana dönüştürün.
Pencere üzerinde çeşitli yetenekler toplayarak, size doğru yaklaşan düşman sürülerini alt edebilirsiniz. Her açıdan özgün bir şekilde tasarlanan bu oyun, masaüstündeki çöp kutusunu bile etkileşimli olarak oyunculara sunuyor.
Farklı saldırı aletlerini kullanabilir, çöp kutusundaki çöpleri düşmanlara fırlatabilir, oyun kartlarıyla saldırabilir veya CD'ye dönüşerek düşmanlarınızın üstünde kombolar yapabilirsiniz.
Desktop Survivors 98 İndir
Neredeyse tüm aksiyon masaüstünüzde gerçekleşmektedir. Becerilerinizin de zorlandığı Desktop Survivors 98 oyununda, tepki sürenizi oldukça düşürmeli ve yeteneklerinizi hiç durmadan düşmana doğru fırlatmalısınız.
Retro görselliğe sahip olan Desktop Survivors 98, klasik PC oyunlarının cazibesini yansıtmaktadır. Gündelik yaşamınızda eğlenerek oynayabileceğiniz Desktop Survivors 98'i indirin ve siz de masaüstünüzde mükemmel savaşlara imza atın.
İlerledikçe güçlü silahlar keşfedin, yani zindanlara adım atın ve imlecinizi giderek geliştirin. 20 Mayıs 2025'te piyasaya sürülecek olan Desktop Survivors 98, Steam sayfasına ücretsiz bir demo sürümünü barındırmaktadır.
Desktop Survivors 98 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10+ (64 bit)
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz veya eşdeğeri
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Entegre Grafikler (Intel HD Graphics 4000 veya eşdeğeri) veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 600 MB kullanılabilir alan