Uzaylıları karşımıza çıkaracak olan Destroy All Humans! 2 - Reprobed için geri sayım başladı.

Doğukan Çağlakpınar - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Her yıl olduğu gibi Gamescom oyun etkinliği bu yıl da nefes kesen anlara ev sahipliği yaptı. Gamescom 2022 kapsamında birbirinden yeni oyunlar tanıtılırken oyuncuların en çok ilgisini çeken oyunlarda belli oldu. Etkinlik sırasında en çok ilgiyi çeken oyunlardan bir tanesi olan ve Steam üzerinde sergilenmeye başlanan Destroy All Humans! 2 - Reprobed, aksiyon ve macera oyunu olarak duyuruldu. Black Forest Games tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanacak olan oyun, fantastik bir oynanış yapısına sahip olacak. Uzay temasına sahip olacak olan yapımda oyuncular uzaylı istilacılara karşı mücadele edecek, düşmanların planlarını bozmaya çalışacağız.

Destroy All Humans! 2 - Reprobed Özellikleri

Tek oyunculu oynanış,

Bölünmüş ekranda oynanış,

İngilizce, Fransızca ve 11 farklı dil desteği daha,

Klasik silahlar,

1960'ların dünyasını keşfetme fırsatı,

Çeşitli görevler,

Yerel olarak 2 oyuncuya kadar destek,

Bizleri 1960'lı yıllara götürecek ve dönemin yerleşim kentlerini kurgulayacak olan Destroy All Humans! 2 - Reprobed fantastik bir oynanışa sahip olacak. Gerçeklikten uzak yapısı ile bizlere hem aksiyon hem de eğlenceli bir dünya sunacak olan oyun yoğun görsel efektlere sahip olacak. Yapımda karşımıza her aksiyon oyununda gördüğümüz klasik savaş silahları yer alacak. Ancak bu silahlar biraz daha fantastik özelliklere sahip olarak karşımıza çıkacak. Oyun tek oyunculu olarak oynanabilirken dileyen oyuncular bir arkadaşlarını da oyuna dahil edebilir ve yerel 2 oyunculu olarak oyunun tadını çıkarabilirler. Oyunda Türkçe dil desteği ne yazık ki bulunmuyor. Buna ek olarak İngilizce, Fransızca ve İtalyanca gibi tam 13 farklı dil karşımıza çıkıyor.

Destroy All Humans! 2 - Reprobed İndir

Bizleri aksiyon yüklü sokak çatışmalarına götürecek olan Destroy All Humans! 2 - Reprobed, 30 Ağustos 2022 Salı günü lansmana çıkacak. Bilgisayar platformu için Steam üzerinde iki farklı sürüm eşliğinde ön siparişlere açılan oyun beklentileri karşılayabilecek mi merakla bekleniyor.

Destroy All Humans! 2 - Reprobed Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD / Intel CPU running at 3.0 GHz or higher: AMD Kaveri A10-7850K or Intel Pentium DualCore G3220 or newer is recommended / Ryzen 5 2400G (for systems using an integrated GPU)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD/NVIDIA dedicated graphics card, with at least 4GB of dedicated VRAM and with at least DirectX 11.0 and Shader Model 5.1 support

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Integrated or dedicated DirectX 9 compatible soundcard

İlave Notlar: Requires a 64-bit processor and operating system

Destroy All Humans! 2 - Reprobed Önerilen Sistem Gereksinimleri