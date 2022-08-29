Destroy All Humans! 2 - Reprobed
- Lisans ÜCRETLİ
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- Üretici THQ Nordic
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Uzaylıları karşımıza çıkaracak olan Destroy All Humans! 2 - Reprobed için geri sayım başladı.
Her yıl olduğu gibi Gamescom oyun etkinliği bu yıl da nefes kesen anlara ev sahipliği yaptı. Gamescom 2022 kapsamında birbirinden yeni oyunlar tanıtılırken oyuncuların en çok ilgisini çeken oyunlarda belli oldu. Etkinlik sırasında en çok ilgiyi çeken oyunlardan bir tanesi olan ve Steam üzerinde sergilenmeye başlanan Destroy All Humans! 2 - Reprobed, aksiyon ve macera oyunu olarak duyuruldu. Black Forest Games tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanacak olan oyun, fantastik bir oynanış yapısına sahip olacak. Uzay temasına sahip olacak olan yapımda oyuncular uzaylı istilacılara karşı mücadele edecek, düşmanların planlarını bozmaya çalışacağız.
Destroy All Humans! 2 - Reprobed Özellikleri
- Tek oyunculu oynanış,
- Bölünmüş ekranda oynanış,
- İngilizce, Fransızca ve 11 farklı dil desteği daha,
- Klasik silahlar,
- 1960'ların dünyasını keşfetme fırsatı,
- Çeşitli görevler,
- Yerel olarak 2 oyuncuya kadar destek,
Bizleri 1960'lı yıllara götürecek ve dönemin yerleşim kentlerini kurgulayacak olan Destroy All Humans! 2 - Reprobed fantastik bir oynanışa sahip olacak. Gerçeklikten uzak yapısı ile bizlere hem aksiyon hem de eğlenceli bir dünya sunacak olan oyun yoğun görsel efektlere sahip olacak. Yapımda karşımıza her aksiyon oyununda gördüğümüz klasik savaş silahları yer alacak. Ancak bu silahlar biraz daha fantastik özelliklere sahip olarak karşımıza çıkacak. Oyun tek oyunculu olarak oynanabilirken dileyen oyuncular bir arkadaşlarını da oyuna dahil edebilir ve yerel 2 oyunculu olarak oyunun tadını çıkarabilirler. Oyunda Türkçe dil desteği ne yazık ki bulunmuyor. Buna ek olarak İngilizce, Fransızca ve İtalyanca gibi tam 13 farklı dil karşımıza çıkıyor.
Destroy All Humans! 2 - Reprobed İndir
Bizleri aksiyon yüklü sokak çatışmalarına götürecek olan Destroy All Humans! 2 - Reprobed, 30 Ağustos 2022 Salı günü lansmana çıkacak. Bilgisayar platformu için Steam üzerinde iki farklı sürüm eşliğinde ön siparişlere açılan oyun beklentileri karşılayabilecek mi merakla bekleniyor.
Destroy All Humans! 2 - Reprobed Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD / Intel CPU running at 3.0 GHz or higher: AMD Kaveri A10-7850K or Intel Pentium DualCore G3220 or newer is recommended / Ryzen 5 2400G (for systems using an integrated GPU)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD/NVIDIA dedicated graphics card, with at least 4GB of dedicated VRAM and with at least DirectX 11.0 and Shader Model 5.1 support
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Integrated or dedicated DirectX 9 compatible soundcard
- İlave Notlar: Requires a 64-bit processor and operating system
Destroy All Humans! 2 - Reprobed Önerilen Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD / Intel processor running at 3.4 GHz or higher (AMD Ryzen 5 2600 or Intel Core i7 6700K or newer is recommended)
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD/NVIDIA dedicated graphics card, with at least 4GB of dedicated VRAM and with at least DirectX 12.0 and Shader Model 6.0 support
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Integrated or dedicated DirectX 9 compatible soundcard
- İlave Notlar: Requires a 64-bit processor and operating system