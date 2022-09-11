Özel bir SWAT karakterini canlandıracağımız Deus Ex: Human Revolution'da çarpıcı aksiyon sahneleri yer alıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Square Enix'in milyonlarca satan oyun serisi Deus Ex birbirinden farklı sürümler ile günümüzde oynanmaya devam ediliyor. İlk oyunun başarısı serinin diğer oyunlarının çıkmasına vesile olurken oyunculara da aksiyon yüklü anlar sunuluyor. Serinin Human Revolution isimli oyunu ilk kez 2013 yılında lansmana çıkmıştı. Steam üzerinde bilgisayar platformu için yayınlanan Deus Ex: Human Revolution, o dönem Eidos Montreal tarafından geliştirilmişti. Aksiyon yüklü bir oynanışa sahip olan oyunda fps tadında bir oynanış yer alıyor. Hikaye eşliğinde oynanabilen oyun epey sürükleyici bir atmosfere sahip.

Deus Ex: Human Revolution Özellikleri

Aksiyon ve rol dünyası,

Çok sayıda silah modelleri,

Seçime bağlı seçenekler,

Yapılan seçimlere bağlı farklı sonuçlar,

İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca dil seçenekleri,

Sürükleyici bir hikaye,

Steam üzerinde Aksiyon ve rol oyunları arasında yer alan Deus Ex: Human Revolution'da Adam Jansen isimi bir karaktere hayat vereceğiz. Özenle seçilmiş eski bir SWAT uzmanı olarak karşımıza çıkacak olan Adam Jansen ile çalıştığımız şirketin sırlarını koruyacak ve gizli kalmasını sağlamaya çalışacağız. İlerlemeye dayalı bir şekilde rol alacağımız oyunda şirketin bilgilerini ele geçirmeye çalışan casuslara karşı mücadele edecek ve onları etkisiz hale getirmek için çaba sarfedeceğiz. Düşmanları etkisiz hale getirdikçe karakterimizi geliştirecek ve daha etkili hale gelmesini sağlayabileceğiz. Yapım içerisinde ilerlerken çeşitli görevler de bizleri bekleyen içerikler arasında yer alacak. Bazen bilgisayarları hackleyecek bazen de açılmayan kapıları ustalıkla açmaya çalışacağız.

Deus Ex: Human Revolution İndir

Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirilen Deus Ex: Human Revolution, cazip fiyat etiketi eşliğinde satışlarına devam ediyor. Oyunu satın alıp aksiyon dolu anlar yaşamaya başlayabilirsiniz.

Deus Ex: Human Revolution Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 or Windows 8

İşlemci: 2 GHz dual core

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8000 series or ATI Radeon HD 2000 series or better

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 17 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c compatible sound device

Deus Ex: Human Revolution Önerilen Sistem Gereksinimleri