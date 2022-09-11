Deneyimli bir ajan olan Adam Jensen ile görevleri başarmaya çalışacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aksiyon oyun serisi Deus Ex'in en son oyunu olarak 2016'nın Ağustos ayında lansmana çıkan Deus Ex: Mankind Divided oyuncular tarafından pek sevilmişti. Steam üzerinde 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen başarılı oyun, gelişmiş grafik yapısı ve sürükleyici oynanışı ile oyuncuları tatmin etti. Birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oyunculara aksiyon yüklü anlar sunan yapım serinin diğer oyunlarında olduğu gibi hikaye bazlı olarak oynanıyor. Serinin tüm oyunlarında çok oyunculu bir yapı yer almazken, hikaye bazlı bir yapı yer alıyor. Her oyun bir sonrakinin devamı niteliğinde hikayeye sahip. 2029 yılını konu alan oyunda, mekanikler oldukça güçlendirilmiş bir yapıda karşımıza çıktı.

Deus Ex: Mankind Divided Özellikleri

Sağlam mekanikleri,

Çarpıcı görsel efektler,

Farklı karakterler,

Zengin cephanelik,

Son teknolojik silahlar,

Adam Jensen'ın yeni bir hikayesini karşımıza çıkaran Deus Ex: Mankind Divided, gelişmiş bir oynanış yapısı ile lansmana çıkmıştı. Son teknolojik silah modelleri ile düşmanları yok etmeye çalışacağımız oyunda yardımcı karakterler de bizlere yardım edecek. Çeşitli görevleri başarabilmek için yardımcı karakterlerden de yararlanacağımız oyunda gece ve gündüz döngüsü eşliğinde ayakta kalmaya çalışacağız. Deneyimli bir gizli ajan olan Adam Jensen'ı kontrol edeceğimiz oyunda fantastik bir atmosferi deneyimleme fırsatı bizleri bekliyor olacak. Yeni genişleme paketi ile oyunculara epey yeni içerik sunan oyun, o dönem aldığı güncellemeler ile de yapısını genişletmeye devam etti.

Deus Ex: Mankind Divided İndir

Korsanlara karşı Denuvo ile korunan oyun, 2016 yılından bu yana Steam üzerinde bilgisayar oyuncularına sunulmaya devam ediliyor. Serinin en geniş içeriğine sahip olan Deus Ex: Mankind Divided, satışlarına devam ediyor.

Deus Ex: Mankind Divided Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7.1SP1 or above (64-bit Operating System Required)

İşlemci: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Deus Ex: Mankind Divided Önerilen Sistem Gereksinimleri