Sürükleyici bir rol dünyasına ev sahipliği yapan Disney Mirrorverse milyonları hedefliyor.

Doğukan Çağlakpınar - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kagam Games tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz aylarda iOS platformu için yayınlanan Disney Mirrorverse apk şimdi de Android platformu için geri sayıma başladı. Haftalardır Google Play üzerinde ön kayıtlarda yer alan Disney Mirrorverse indir, Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Rengarenk içeriklere sahip olan oyun fantastik bir yapıda karşımıza çıkmak için adeta gün sayıyor. Ücretsiz olarak yayınlanması beklenen oyun da oyuncular karanlık bir güce karşı mücadele edecek, 3D grafik açıları ile aksiyonu ve gerilimi iliklerine kadar hissedecekler. iOS platformunda sevilerek oynanan yapım yakın zamanda Google Play üzerinde lansmana çıkacak.

Disney Mirrorverse Apk Özellikleri

Ücretsiz,

Karanlık güçler,

Fantastik bir oynanış,

Farklı karakterler ve özellikleri,

3D grafik açıları,

Yoğun görsel efektler,

Saldırı ve savunma hatları,

Oyunculara 3D grafik açıları sunan Disney Mirrorverse, farklı karakterlere de ev sahipliği yapıyor. Aksiyonu ve gerilimi iç içe oyunculara sunacak olan Disney Mirrorverse apk yükle, birbirinden farklı karakterler ile oyunculara zengin bir içeriği deneyimleme fırsatı verecek. Karanlık bir güce savaşacak olan oyuncular, yoğun görsel efektler eşliğinde görevleri başarmaya çalışacak, çarpıcı aksiyon sahneleri ile karşılaşacaklar. Yeni nesil bir RPG oyunu olarak ifade edilen Disney Mirrorverse apk indir, hem hikayesi hem de oynanışı ile milyonlarca oyuncunun gönlünde taht kuracak gibi görünüyor.

Farklı bölümlere de ev sahipliği yapan oyun, oyuncuları Pixar karakterlerini içeren özel bir evrene götürüyor. Zengin detaylara sahip olan Disney Mirrorverse apk, yepyeni hikayeleri de keşfetme fırastı sunuyor.

Disney Mirrorverse Apk İndir

iOS akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için App Store’da yayınlanan Disney Mirrorverse apk indir, Android platformu için geri sayıma başladı. Ücretsiz olarak oynanması beklenen başarılı yapım, sürükleyici evreni ile oyuncuları tatmin edecek. Karakterlere özel özgün yetenekler ile alışılmışın dışına çıkacak olan yapım, heyecanlı gerçek zamanlı savaşlara ev sahipliği yapacak. Oyuncular dünyanın dört bir yanındaki gerçek oyunculara karşı mücadele edecekler. Oyuna Google Play üzerinden ön kayıt yaptırabilirsiniz.