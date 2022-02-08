DLive APK ile Android cihazınızda canlı yayınlar gerçekleştirebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün popüler meslek gruplarından bir tanesi haline dönüşen yayıncılık her geçen gün büyümeye devam ediyor. Günümüzde insanlar gezip gördükleri yerlerin videosunu çekerek YouTube ve TikTok gibi yerlerde paylaşarak milyonlarca insana ulaşıyor. İnsanlarda bu videolardaki reklamları izleyerek yayıncılara para kazandırıyorlar. Her geçen gün yayıncının arttığı sosyal mecralarda yepyeni gelişmeler yaşanıyor.

Mobil platformda canlı yayınlar izlemek ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise aradığınız uygulama DLive APK demektir. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan DLive uygulaması hem Android hem de iOS kullanıcılarına akıllı telefonları üzerinden diledikleri yerde canlı yayın izleme fırsatı sunuyor.

DLive Entertainment PTE. LTD. tarafından geliştirilen DLive uygulaması Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak yayınlandı. Günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan uygulama, kullanıcılarına diledikleri her yerden akıllı telefonları vasıtasıyla yayınları izleme fırsatı veriyor.

DLive Özellikleri

Yeni yayınları kolayca keşfetme fırsatı,

Sade ve basit bir kullanım,

İzlerken para kazanma fırsatı,

Sohbet lobisi,

Yayıncı takip etme,

Hediyeleşme,

Popüler yayıncıları izleme fırsatı veren ücretsiz uygulama ile yayıncılar video içerik paylaştıkça bildirim almakta mümkün. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan DLive APK ile favori yayıncılarınızın videolarını daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Uygulamanın ayarlar bölümünden bildirimleri açabilir, yeni yayınlanan videolar olduğu zaman anında haberdar olabilirsiniz. Milyonlarca oyun videosu ve binlerce yayıncı videosuna DLive ile ücretsiz olarak erişebilir ve tadını çıkarabilirsiniz.

DLive İndir

Android sürümü Google Play üzerinde, iOS sürümü App Store üzerinde lansmana çıkan DLive uygulaması ücretsiz yapısı ile her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Uygulama düzenli olarak aldığı güncellemeler ile daha iyi bir hale de gelmeye devam ediyor. Başarılı yapım milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor.