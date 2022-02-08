DLive
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 48.00 MB
- Üretici DLive Entertainment PTE. LTD.
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DLive APK ile Android cihazınızda canlı yayınlar gerçekleştirebilirsiniz.
Günümüzün popüler meslek gruplarından bir tanesi haline dönüşen yayıncılık her geçen gün büyümeye devam ediyor. Günümüzde insanlar gezip gördükleri yerlerin videosunu çekerek YouTube ve TikTok gibi yerlerde paylaşarak milyonlarca insana ulaşıyor. İnsanlarda bu videolardaki reklamları izleyerek yayıncılara para kazandırıyorlar. Her geçen gün yayıncının arttığı sosyal mecralarda yepyeni gelişmeler yaşanıyor.
Mobil platformda canlı yayınlar izlemek ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise aradığınız uygulama DLive APK demektir. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan DLive uygulaması hem Android hem de iOS kullanıcılarına akıllı telefonları üzerinden diledikleri yerde canlı yayın izleme fırsatı sunuyor.
DLive Entertainment PTE. LTD. tarafından geliştirilen DLive uygulaması Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak yayınlandı. Günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan uygulama, kullanıcılarına diledikleri her yerden akıllı telefonları vasıtasıyla yayınları izleme fırsatı veriyor.
DLive Özellikleri
- Yeni yayınları kolayca keşfetme fırsatı,
- Sade ve basit bir kullanım,
- İzlerken para kazanma fırsatı,
- Sohbet lobisi,
- Yayıncı takip etme,
- Hediyeleşme,
Popüler yayıncıları izleme fırsatı veren ücretsiz uygulama ile yayıncılar video içerik paylaştıkça bildirim almakta mümkün. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan DLive APK ile favori yayıncılarınızın videolarını daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Uygulamanın ayarlar bölümünden bildirimleri açabilir, yeni yayınlanan videolar olduğu zaman anında haberdar olabilirsiniz. Milyonlarca oyun videosu ve binlerce yayıncı videosuna DLive ile ücretsiz olarak erişebilir ve tadını çıkarabilirsiniz.
DLive İndir
Android sürümü Google Play üzerinde, iOS sürümü App Store üzerinde lansmana çıkan DLive uygulaması ücretsiz yapısı ile her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Uygulama düzenli olarak aldığı güncellemeler ile daha iyi bir hale de gelmeye devam ediyor. Başarılı yapım milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor.
DLive
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 149.20 MB
- Üretici DLive Entertainment PTE. LTD.
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DLive ile iOS cihazınız üzerinden ücretsiz bir şekilde yayın yapabilirsiniz.
Artan teknolojik kullanım beraberinde yeni sektörlerin gelişmesine de neden oluyor. Günümüzün popüler sektörlerinden bir tanesi de yayıncılık oldu. Hem ülkemiz de hem de dünyanın dört bir yanındaki insanlar, akıllı telefonları ve kameraları ile çektiği videolar ile internetten para kazanmanın yolunu buldular. Videolar içerisinde yapılan reklamlar ile gelir elde eden yayıncılar adeta bu durumu bir meslek haline getirdiler.
Hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan DLive insanlara severek izledikleri yayıncıların videolarını kaçırmama fırsatı sunuyor. DLive sayesinde sevdiğiniz yayıncıları takip edebilir, video paylaştıkları zaman haberdar olabilirsiniz. Ücretsiz olarak yayınlanan uygulama günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip olurken, pek çok özelliği ve ayarı da beraberinde kullanıcılara sunuyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama da bildirimleri açarak favori yayıncılarınız video paylaştığında haberdar olabileceksiniz.
DLive Özellikleri
- Ücretsiz kullanım,
- Basit ve anlaşılabilir menü,
- Bildirim açma, kapatma
- Türkçe dil desteği,
- Sohbet etme,
- Hediye alma ve gönderme
Uygulama içerisinde yer alan sohbet menüsü eşliğinde yayıncı ve diğer kullanıcılar ile sohbet etme imkanı da yer alıyor. Keyifli sohbetlere katılabileceğiniz uygulama da dilediğiniz videoya dilediğiniz yerde kolayca ulaşabileceksiniz. Sadece bir canlı yayın uygulaması olmayan DLive, aynı zamanda büyük bir topluluğu da kapsamaktadır. Kullanıcıları izledikleri videolar için ve sohbet ettikleri için sık sık ödüllendiren platform, bu yönü ile de yüzleri güldürmeye devam ediyor. Düzenli olarak güncellemeler de almaya devam eden uygulama, hatalarından arındığı gibi daha da stabil bir hale geliyor.
Tamamen ücretsiz olarak kullanılan yapım içerisinde pek çok özelliği de deneyimleyebilecek, eşsiz yayınları nefesinizi tutarak izleyebileceksiniz.