Dog Life Simulator APK ile bir köpeğin hayatına tanıklık edeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

High School Popular Girls, Balloons Defense 3D, Bank Job ve daha pek çok mobil oyun ile oyuncuların beğenisini kazanan BoomHits ekibi yeni bir oyun daha duyurdu. Dog Life Simulator APK adında yayınlanan oyunda, oyuncular bir köpeği canlandıracak ve oyun içerisinde o köpeği yönlendirecekler. Oynaması ücretsiz olarak Google Play üzerinde Android oyuncularına sunulan yapım, günümüze kadar 5 milyondan fazla kez indirildi. Hem eğlenceli hem de rengarenk içeriklere ev sahipliği yapan Dog Life Simulator APK epey zengin bir içeriği de ev sahipliği yapıyor. Basit kontrollere sahip olan oyun içerisinde keyifli anlar için çeşitli aktiviteler de yer alıyor.

Dog Life Simulator APK Özellikleri

Basit kontroller,

Zengin içerik yapısı,

Ücretsiz,

Çeşitli karakterler,

Farklı aktiviteler,

Ana ve yan görevler,

Farklı köpek türleri,

5 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan Dog Life Simulator APK, zengin içeriği sayesinde oyuncular tarafından sevildi ve beğenildi. Yıllardır oynaması ücretsiz olarak oyuncuları peşinden sürükleyen yapım belirli bir kitleye hitap ediyor. Yapım içerisinde oyuncular bir köpeği kontrol edecek ve kendilerine verilen görevleri başarmaya çalışacaklar. Bu görevler arasında bazen aile üyeleri ile oyunlar oynamak olacak bazen de aile üyelerinin işlerine yardım etmek olacak. Köpek rolünde oynanacak olan yapım, çeşitli güncellemeler ile yeni içeriklere de kavuşuyor. Oyun içerisinde oyuncular canlandıracakları köpek türünü de seçebilecekler.

Dog Life Simulator APK İndir

Android kullanıcılarına özel olarak Google Play üzerinde yayınlanan Dog Life Simulator APK ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Oyunculara alışılmışın dışında bir simülasyon deneyimi sunan Dog Life Simulator APK eğlenceli yapısı ile yeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor.