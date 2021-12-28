Draw a Stickman EPIC 2 APK, çizerek bölümleri geçmeye çalıştığınız çöp adam oyunu.

Erkan Calp - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Draw a Stickman EPIC 2 APK, çizerek ilerlediğiniz çöp adam macera oyunu. Kaleminizi alın ve şimdiye kadarki en yaratıcı Çöp Adam Çizme macerasına hazır olun. İlk bölüm ücretsiz oynanabilir!

Draw a Stickman EPIC 2 APK İndir

Gizem ve harikalar, sıra dışı yaratıklar ve esrarengiz bulmacalarla dolu büyülü bir hikaye kitabı diyarına girerken hayal gücü anahtardır. Kendi orijinal çöp adamınızı oluşturun ve ardından hayata geçmesini izleyin. Her sırrın kilidini açmak, her çizimi toplamak ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinizle mücadele edin.

Çizimlerinizi hayata geçirin - Kendi benzersiz bakış açınızdan bir çöp adam çizerken yaratıcılığınızı ortaya çıkarın ve ardından animasyonlu kahramanınızın gözlerinizin önünde canlanmasını izleyin. Çizim kitabınıza sınırsız çizim kaydederek fikri gerçeğe dönüştürün ve arkadaşlarınızla paylaşın.

Yeni bir hikaye - Zamanda tehlikeli bir yolculuğa çıkın. Çöp adamanızı çizin ve bir arkadaş yaratın. Dikkat! Arkadaşınızın başına bir iş gelebilir! Kahraman olmak sizin elinizde. Arkadaşınızı kurtarmak için EPIC 2’nin büyülü dünyasında görevlerde yol gösterin.

Çizimleriniz önemli - Çizim defterinizde sınırsız çizim yapın ve kaydedin. Çizimleri maceranız boyunca kullanın.

Arkadaşlarla paylaşın ve çizimler alın - Yeni paylaşım özelliğiyle artık çizimlerinizi arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Daha sonra çizimlerinizi kendi destansı maceralarında kullanabilirler.

Destansı savaşlarda mücadele edin - Goblinler, kurbağalar, ejderhalar ve büyük boss’larla yüz yüze geleceksiniz. Tüm yeni kötü adamlarla savaşırken ilgi çekici zorlukları ve bulmacaları çözmek için kendi stratejilerinizi kullanmalısınız.

Sonsuz yaratıcılığa izin veren aksiyon dolu maceraya atılın. Her renkli ortamı keşfederken yol boyunca karşınıza çıkacak engelleri başarıyla aşmanıza yardımcı olacak çeşitli çizim kalemleri ve araçlar arasından seçim yapın.