Draw a Stickman EPIC APK, çöp adam çizimine dayalı bulmaca macera oyunu. Draw a Stickman EPIC Android çöp adam oyunu ücretsiz oynanabilir.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Draw a Stickman EPIC APK, kalemle yolunuzu çizdiğiniz yaratıcı çizim bulmaca oyunu. Çöp adam çizimi üzerine macera oyununda ilk üç bölüm ücretsiz oynanabiliyor. Çöp adam oyunlarını seviyor, çizim yapma yeteneğiniz de varsa bu destansı çöp adam oyununu tavsiye ederiz.

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Bu benzersiz şekilde hazırlanmış animasyon rol yapa oyununda sanatçı olarak bulunuyor, kendi çöp adam kahramanınızı oluşturuyorsunuz. Kötü adam Zarp’ın üzerinize fırlattığı engelleri çizerek aşıyorsunuz.

Maceranın arkasındaki sanatçı olarak orijinal çizgi film kahramanı çizerek oyuna başlıyorsunuz. Kahramanınızın bir arkadaşa ihtiyacı var, bu nedenle arkadaşınızı çizin ve ona bir ad verin. Siz çizimlerinizin nasıl gerçeğe döndüğünü izlerken çöp adam kahramanınızın arkadaşı macera kitabının tehlikelerine doğru gidiyor.

Tehlikeli çizim dünyasında sanatçı olarak çizili kahramanınıza arkadaşını kurtarmasında yardımcı olun. Bulmacalar veya engellere yönelik çözümleri canlandırmak için çeşitli kalemler ve yaratıcılığınızı kullanacaksınız.

Bir yığın dinamit çubuğunu atlatmanız mı gerekiyor? Alev kalemini kullanarak ateş çizin ve havaya uçurun. Yolunuza arılar mı çıktı? Bulut kalemini kullanarak biraz yağmur çizin ve dikkatlerini dağıtın. Saldıran trol sürüleriyle savaşmak için örümcek çizin. Draw a Stickman Epic dünyasında yapılacak çok şey var.