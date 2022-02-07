Draw Cartoons 2 Pro APK Android telefonlar için animasyon yapma uygulamasıdır. Kolay bir şekilde çizgi film yapmak, animasyon oluşturmak isteyenlere önerilir.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Draw Cartoons 2 Pro APK, çizgi film yapma programı olarak geçse de Android telefonunuzdan animasyonlar hazırlamak için de kullanabileceğiniz bir mobil uygulama.

Android animasyon yapma programının ücretsiz sınırlı özelliklere sahip sürümü ve tüm özelliklerin açık olduğu pro sürümü bulunuyor. Pahalı teknolojik ürünlere sahip olmadan da güzel animasyonlar oluşturabilirsiniz.

Draw Cartoons 2 APK İndir

Draw Cartoons 2 APK Android uygulaması, telefon ve tablet üzerinden basitçe animasyon yapmayı düşünen deneyimsiz kullanıcılara hitap ediyor. Uygulama, karakterinizi çizmekten animasyonunuzu yayınlamaya her aşamada yardımcı oluyor.

Draw Cartoons 2 Pro, adında da anlaşılacağı üzere 2 boyutlu çizgi filmler/animasyonlar yaparken ihtiyacınız olan her aracı sunan bir Android uygulaması. Çizgi film yapmak kulağa zor gelebilir ancak değil. Bu uygulamayla siz sadece karakterin başlangıç ve bitiş konumlarını belirliyorsunuz; uygulama otomatik olarak akıcı bir hareket oluşturuyor.

Her karakter resimlerle birlikte birkaç kemikten oluşan bir iskelet. Elinizin altında eksiksiz bir karakter (ejderhalar, insanlar, arabalar ve çok daha fazlası) ve nesne kitaplığı var. Kemiklerden hayvanlar ve nesneler oluşturmanızı mümkün kılan karakter editörü var. Uygulama içinde kemikler çizebiliyor ve fotoğraflardan resimleri kesebiliyorsunuz.

İleri seviye kullanıcılar için de birçok araç var. Örneğin; dramatik yakın çekimler yapmanızı sağlayan bir kamera (korku filmlerindekine benzer) mevcut. Veya tek tek parçaları yavaşlamanıza veya hızlandırmanıza izin veren bi araç olan hız efektleri. Çizgi filminizin üzerine müzik ve ses de ekleyebiliyorsunuz.

Animasyonlarınızı video olarak mp4 formatında veya gif olarak kaydetme ve YouTube’da paylaşma seçeneği sunuluyor. Animasyon yapma uygulaması ile neler yapılabildiğini görmek için #drawingcartoons2 etiketini kullanabilirsiniz.

Animasyonu oluşturan öğeleri kaydedip ayrı ayrı gönderme şansına sahipsiniz. Bu, karakter figürünüzü biriyle paylaşabildiğiniz, karakterinizin diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceği anlamına geliyor.

Draw Cartoons 2 Pro APK Özellikleri