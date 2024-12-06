Dream League Soccer 2025 APK, mobil cihazlardaki en sevilen futbol oyunları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Geliştirilmiş yeni tasarımıyla birlikte karşımıza çıkan Dream League Soccer 2025 APK, mobil cihazlardaki en sürükleyici futbol deneyimini oyunculara sunuyor. 4000'i aşkın lisanslı futbolcuyu içerisinde barındıran DLS 25 APK, yeni animasyonları ve geliştirilmiş yapay zekasıyla birlikte futbol gerçekçi ruhunu yansıtmayı başarıyor.

Önceki Dream League Soccer oyunlarına göre daha kapsamlı bir yapıda olan bu oyunda, sadece futbol taktikleri değil, aynı zamanda yönetim işleriyle de uğraşacaksınız. Stadyumunuza sağlık, ticari ve eğitim tesisleri kurarak kulübünüzü her açıdan yükselteceksiniz. Takımızın formasını ve logosunu özelleştirin ya da kendi tasarımlarınızı içe aktarın.

Hayalinizdeki futbol takımını kurmak ister misiniz? DLS 25 ile birlikte dünya devlerinden oluşan kadronuzu oluşturabilir ve farklı liglerde yarışabilirsiniz. Takımınızın gücünü ispatlamak için sıralama yükselmeli, dünyadaki sayılı takım arasına girmeli ve özel turnuvalarda mücadele etmelisiniz.

Hem kariyer hem de çevrimiçi modda futbol deneyimi yaşayabilirsiniz. Dünyanın her yerindeki DLS 25 oyuncularıyla mücadele edebilir veya arkadaşlarınızla dostluk maçları yapabilirsiniz. Düzenli olarak birçok sezon ve etkinlikler oyun içerisinde mevcuttur. Bu etkinliklere katılarak eşsiz ödüllerin sahibi olabilir ve takımınızı güçlendirebilirsiniz.

Dream League Soccer 2025 APK İndir

Oyuna başlarken karakterinizi özelleştirebileceğiniz birçok seçenekle karşılaşacaksınız. Saç şekli, kıyafet, isim ve daha birçok özelleştirme seçeneğiyle birlikte yöneticinizi oluşturun.

Dream League Soccer 2025 APK, kontrol açısından aynı yapıya sahip olsa da fizik ve yapay zeka tarafında sınıf atlamıştır. Yaptığınız kontrollerden sonraki animasyonlar, gerçeğe en yakın şekilde sunuluyor. Tüm bunların yanı sıra vuruşlar, top çalmalar, sevinçler ve diğer futbolcu hareketleri DLS 25'e benzersiz bir gerçeklik katıyor.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz DLS 25, hareket yakalama teknolojisine de sahiptir. Yaptığınız vuruşları 3D olarak izleyebilir ve maç esnasında futbolcunun gözünden vuruşlarınızı yapabilirsiniz.

Siz de Dream League Soccer 2025 APK indirin ve kendi takımınızı oluşturarak dünya sıralamasında yükselmeye çalışın!

Dream League Soccer 2025 Oyunu Özellikleri