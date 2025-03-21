Sıradan bir balıkçı olarak denizin tüm gizemini ortaya çıkarmaya çalıştığınız DREDGE APK, mobil cihazlar için geliştirilen bir macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DREDGE APK, zengin hikaye anlatımı ve atmosferik dünyasıyla ön plana çıkan bir Android macera oyunudur. Bu oyunda bir balıkçının yerine geçecek ve denizin altındaki tüm gizemi ortaya çıkaracaksınız. Hayatını balık avlama ile geçindiren karakteri yönetin, gizemli sularda gezinin ve yüzeyin altında yaşayan korkunç varlıklara karşı mücadele verin.

Onlarca adadan oluşan geniş haritada birçok görev yapacak ve hayatta kalmaya çalışacaksınız. DREDGE'ye ilk olarak basit görevlerle başlayacaksınız. Normal bir balıkçı olarak av yapın, avınızı yerel halka satın ve gün geçtikçe karşılaştığınız korkunç olayların sırlarını araştırın.

DREDGE APK İndir

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz DREDGE APK, atmosferik grafikleriyle oyunculara mükemmel bir görsellik sunmaktadır. Her yeni maceranızda veya gezilerinizde dinamik hava koşullarını ve gerçekçi ışıklandırmayı deneyimleyebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra basit kontroller ve özelleştirilebilir envanter sistemi de, oynanış tarafında oyuncuların isteklerini karşılayabilecek yapıdadır.

Gizemli sırların bulunduğu adaları keşfederken yalnız olmayacaksınız. Hikayeyi zenginleştiren ve oyunculara basit bir anlatım sunan yan karakterler, size her zaman yardımcı olacak ve hikayeyi anlamanız konusunda direktifler verecektir.

Geceleri su üzerinde karşılaşacağınız yaratıklara karşı mücadele edebilir ve hayatta kalma maceranızı devam ettirebilirsiniz. Savaşırken daha avantajlı olmak istiyorsanız, teknenizi güçlendirin ve yeteneklerinizi kullanarak karşı saldırı yapın. Sattığınız balıklardan kazandığınız paralı geminizin güçlendirmesinde kullanabilirsiniz.

Mobil cihazlarınızda zengin hikayeye sahip olan bir maceraya atılmak istiyorsanız, DREDGE APK indirin ve denizin tüm sırlarını ortaya çıkarın!