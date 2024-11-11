Drunken FC, dört oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bir futbol oyunudur. Sarhoş haldeki karakterlerinizi kontrol edin, topa doğru ilerlemeye çalışın ve rakiplerinizi yenin!

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sarhoş karakterlerle birlikte futbol oynayabileceğiniz Drunken FC, eğlenceli ve bir o kadar da komik kontrollere sahiptir. Tüm karakterler ayaklarının üzerinde duramayacak kadar sarhoş ve yerinde duramıyor. Düzgün yürümeye çalışın, topa doğru ilerleyin ve gol atın.

Drunken FC'de, birbirinden farklı 16 adet karakter bulunmaktadır. Çizgi filmvari karakterleri seçerek, futbol oynamaya başlayabilirsiniz. Karakterlerin herhangi bir özelliği bulunmamakla birlikte, hangi karakteri seçerseniz seçin tahmin edilemez hareketlerle karşılaşacaksınız.

2, 3 veya 4 oyuncuya kadar Drunken FC oyununu oynayabilirsiniz. İster arkadaşlarınızla isterseniz de oyundaki diğer oyuncularla sarhoş olun ve zorlu mücadelede kazanan siz olmaya çalışın.

Drunken FC İndir

11 Kasım tarihinde oyuncularla buluşacak olan Drunken FC, halihazırda ücretsiz bir şekilde erişebileceğiniz demo sürümünü de Steam sayfasında barındırmaktadır. Oyunu satın almadan önce kısıtlı demo sürümünü oynayabilirsiniz.

Drunken FC, oyunculara sadece kontrolcü desteği sunar. Steam Input üzerinden kontrolcülerinizi tanımlayabilir veya yerel Xbox kontrolcünüzü kullanabilirsiniz.

Siz de Drunken FC indirin ve sarhoş halde futbol deneyimi yaşayın!

Drunken FC Sistem Gereksinimleri