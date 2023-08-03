Retro FPS sever misiniz? Hemen DUSK indirin ve bu hızlı oynanışa sahip oldschool FPS oyununu deneyimleyin.

Kemal Tavus - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

David Szymanski tarafından geliştirilen ve New Blood Interactive tarafından geliştirilen DUSK, 2018 yılında çıkış yaptı. Retro FPS sevenleri mest edecek olan bu oyun son dönemde çıkmış en iyi retro FPS’lerden biri. Eğer 90’lardaki tarzda FPS’leri özlüyorsanız DUSK’tan daha iyisini bulmanız epey zor.

Tek başınıza, çevrimiçi PvP ya da LAN PvP olarak oynayabileceğiniz bu oyun size sağlam bir nostalji yaşatacak. Şeyrani pek çok yaratıkla yüzleşeceğiniz bu oyun son derece hızlı bir oynanışa da sahip. Korku öğelerinin de bulunduğu bu oyunda aksiyona doyacaksınız.

Oldschool FPS’lerin sayısının her geçen gün arttığı şu günlerde DUSK, 90’lar FPS janrına oldukça kaliteli bir saygı duruşu yapmış. 3 ayrı kısımdan oluşan oyunun her kısmında da 10 bölüm var. Yeterli bir oynanış süresi sunan Dusk son derece keyifli vakit geçirebileceğiniz hızlı bir FPS oyunu.

DUSK İndir

Hemen DUSK indirin ve bu şeytani dünyada karşınıza çıkan her yaratığı hızlı bir şekilde öldürün. Sizi geçmişe ışınlayacak olan bu oyunu kaçırmayın.

DUSK Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 ya da daha sonrası

: Windows 7 ya da daha sonrası İşlemci : 2.4GHZ Dual Core işlemci ya da daha iyisi

: 2.4GHZ Dual Core işlemci ya da daha iyisi Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : GeForce 9800GT ya da eş değeri

: GeForce 9800GT ya da eş değeri DirectX : Sürüm 9.0

: Sürüm 9.0 Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

: 2 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: 64-bit önerilir, 32-bit desteklenir