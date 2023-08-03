DUSK
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2000.00 MB
- Üretici David Szymanski
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Retro FPS sever misiniz? Hemen DUSK indirin ve bu hızlı oynanışa sahip oldschool FPS oyununu deneyimleyin.
David Szymanski tarafından geliştirilen ve New Blood Interactive tarafından geliştirilen DUSK, 2018 yılında çıkış yaptı. Retro FPS sevenleri mest edecek olan bu oyun son dönemde çıkmış en iyi retro FPS’lerden biri. Eğer 90’lardaki tarzda FPS’leri özlüyorsanız DUSK’tan daha iyisini bulmanız epey zor.
Tek başınıza, çevrimiçi PvP ya da LAN PvP olarak oynayabileceğiniz bu oyun size sağlam bir nostalji yaşatacak. Şeyrani pek çok yaratıkla yüzleşeceğiniz bu oyun son derece hızlı bir oynanışa da sahip. Korku öğelerinin de bulunduğu bu oyunda aksiyona doyacaksınız.
Oldschool FPS’lerin sayısının her geçen gün arttığı şu günlerde DUSK, 90’lar FPS janrına oldukça kaliteli bir saygı duruşu yapmış. 3 ayrı kısımdan oluşan oyunun her kısmında da 10 bölüm var. Yeterli bir oynanış süresi sunan Dusk son derece keyifli vakit geçirebileceğiniz hızlı bir FPS oyunu.
DUSK İndir
Hemen DUSK indirin ve bu şeytani dünyada karşınıza çıkan her yaratığı hızlı bir şekilde öldürün. Sizi geçmişe ışınlayacak olan bu oyunu kaçırmayın.
DUSK Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha sonrası
- İşlemci: 2.4GHZ Dual Core işlemci ya da daha iyisi
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 9800GT ya da eş değeri
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 64-bit önerilir, 32-bit desteklenir
Hızlı oynanış
Retro tarzı iyi yansıtılmış
Türkçe dil desteği
Tek kişilik ve çok kişilik oyun modları keyifli