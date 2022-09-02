Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties ile yepyeni içerikleri deneyimleyeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Techland'ın milyonlara ulaşan oyun serisi olan Dying Light dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. Serinin ikinci oyunu olan Dying Light 2 Stay Human, Şubat 2022'de ilk kez lansmana çıktı. Aylar içerisinde milyonlarca adet kopya satan oyun, yeni bir genişleme paketi ile oyuncuların yüzünü güldürdü. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen yapım, yeni genişlemesi olan Bloody Ties ile yepyeni içeriklerini oyunculara sunacak. Steam üzerinde yer alan Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties genişlemesi, 13 Ekim 2022'de oyuncular ile buluşacak. Çıkışına sayılı günler kalan genişleme paketi nasıl bir fiyat etiketi ile oyunculara sunulacak henüz bilinmiyor.

Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties Özellikleri

Yepyeni bir hikaye,

Yeni bir karakter,

Yeni bölge,

Kalkan eldivenleri adında yeni bir silah,

Yeni teçhizatlar,

Gösteriler ve şovlar,

Dying Light 2 Stay Human'ın ilk resmi genişleme paketi olarak 13 Ekim 2022'de raflardaki yerini alacak olan Bloody Ties, yepyeni içerikleri oyuna dahil ediyor. Yeni DLC paketi ile oyun içerisine yepyeni bir macera yüklü hikaye dahil ediliyor. Oyuncular yeni genişleme içerisinde yeni arkadaşları Ciro'ya ölen kardeşinin intikam alabilmesi için yardım edecek ve çeşitli turnuvalarda en iyi dövüşçüler arasına girebilmek için mücadele edecekler. Yeni teçhizatları da oyuna dahil edecek olan Bloody Ties, oyunculara daha önce görmedikleri ve aşına olmadıkları yeni bir bölgeyi de keşfetme fırsatı verecek. Masallardan fırlamış benzersiz hikayeler ile oyunculara çok sayıda yeni görevde sunan genişleme paketi arena şovları ile oyunculara görsel bir şölen sunacak.

Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties İndir

13 Ekim'de lansmana çıkacak olan Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties, hem konsol hem de bilgisayar platformu oyuncularına sunacak. Steam üzerinde ön siparişlere açılan DLC paketi oyunculara bekleneni verebilecek mi bekleyip göreceğiz.