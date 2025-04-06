DYNASTY WARRIORS: ORIGINS
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 48.83 GB
- Üretici KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
-
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, devasa savaşlarla aksiyonun doruğuna çıkıyor. DYNASTY WARRIORS: ORIGINS indir, tek başına bir ordu gibi savaş!
KOEI TECMO tarafından geliştirilen ve yayınlanan DYNASTY WARRIORS: ORIGINS musou türünün öncüsü olan DYNASTY WARRIORS serisinin yepyeni halkası olarak karşımıza çıkıyor. Seriye yeni bir soluk getiren ORIGINS, oyuncuları tarihsel Çin’in savaş meydanlarında binlerce düşmana karşı tek başına mücadele etmeye davet ediyor.
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, serinin klasik “tek kişi, binlerce düşman” yapısını korurken bu kez çok daha büyük ölçekli savaş alanları, gelişmiş yapay zeka sistemleri ve yeni nesil grafiklerle desteklenmiş bir deneyim sunuyor.
Oyun Özellikleri:
- Devasa Savaş Alanları: Aynı anda binlerce düşmanın yer aldığı gerçek zamanlı savaşlar.
- Yeni Karakter: Hikâyesi serinin geçmişinden esinlenen ancak yepyeni bir kahraman ile oynanıyor.
- Gelişmiş Görseller: Yeni nesil konsollar ve PC donanımı için optimize edilmiş çarpıcı grafikler.
- Savaş Stratejisi: Sadece saldırmak değil, düşman pozisyonlarını analiz ederek akıllıca ilerlemek şart.
- Çeşitli Komutanlar: Üç Krallık’tan tanıdık yüzlerin yanı sıra tamamen yeni generallerle savaşlara katılın.
Seriye ilk kez giriş yapacak oyuncular için de ideal olan ORIGINS, karakter odaklı hikayesi ve sezgisel kontrolleriyle öğrenmesi kolay ama ustalaşması zaman alan bir yapım sunuyor.
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS İndir
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS indir, savaş meydanlarında destan yaz!
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da daha iyisi, AMD Ryzen 5 2600 ya da daha iyisi
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 6GB) ya da daha iyisi, AMD Radeon RX 590 (VRAM 8GB) ya da daha iyisi
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: 48KHz oynatma ile 16 bit stereo
- İlave Notlar: 1920x1080 ekran çözünürlüğü ve 30FPS kare hızı temel alınarak grafik kalitesi "düşük" ve doku kalitesi "düşük" olarak ayarlanmıştır. Not: Windows 11 sistem gereksinimleri bu işletim sistemi kullanılırken geçerlidir.