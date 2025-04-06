DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, devasa savaşlarla aksiyonun doruğuna çıkıyor. DYNASTY WARRIORS: ORIGINS indir, tek başına bir ordu gibi savaş!

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

KOEI TECMO tarafından geliştirilen ve yayınlanan DYNASTY WARRIORS: ORIGINS musou türünün öncüsü olan DYNASTY WARRIORS serisinin yepyeni halkası olarak karşımıza çıkıyor. Seriye yeni bir soluk getiren ORIGINS, oyuncuları tarihsel Çin’in savaş meydanlarında binlerce düşmana karşı tek başına mücadele etmeye davet ediyor.

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, serinin klasik “tek kişi, binlerce düşman” yapısını korurken bu kez çok daha büyük ölçekli savaş alanları, gelişmiş yapay zeka sistemleri ve yeni nesil grafiklerle desteklenmiş bir deneyim sunuyor.

Oyun Özellikleri:

Devasa Savaş Alanları: Aynı anda binlerce düşmanın yer aldığı gerçek zamanlı savaşlar.

Aynı anda binlerce düşmanın yer aldığı gerçek zamanlı savaşlar. Yeni Karakter: Hikâyesi serinin geçmişinden esinlenen ancak yepyeni bir kahraman ile oynanıyor.

Hikâyesi serinin geçmişinden esinlenen ancak yepyeni bir kahraman ile oynanıyor. Gelişmiş Görseller: Yeni nesil konsollar ve PC donanımı için optimize edilmiş çarpıcı grafikler.

Yeni nesil konsollar ve PC donanımı için optimize edilmiş çarpıcı grafikler. Savaş Stratejisi: Sadece saldırmak değil, düşman pozisyonlarını analiz ederek akıllıca ilerlemek şart.

Sadece saldırmak değil, düşman pozisyonlarını analiz ederek akıllıca ilerlemek şart. Çeşitli Komutanlar: Üç Krallık’tan tanıdık yüzlerin yanı sıra tamamen yeni generallerle savaşlara katılın.

Seriye ilk kez giriş yapacak oyuncular için de ideal olan ORIGINS, karakter odaklı hikayesi ve sezgisel kontrolleriyle öğrenmesi kolay ama ustalaşması zaman alan bir yapım sunuyor.

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS İndir

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS indir, savaş meydanlarında destan yaz!

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Sistem Gereksinimleri