DYSMANTLE
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 816.00 MB
- Üretici 10tons Ltd
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DYSMANTLE oyununda, hayatta kalıp kıyamet sonrası dünyanın gizemini çözmeniz gerekiyor
DYSMANTLE, kıyamet sonrası yaşanan olayları konu alıyor. Uzun yıllardır yaşadığımız sığınağımızdan çıkıp, yeni ve pis dünya ile karşı karşıya kalıyoruz. Hayatta kalmamız gereken bu oyunda, etrafımızı saran birçok yaratık bulunuyor.
10Tons tarafından geliştirilen Dysmantle oyununda, kıyamet sonrası korkunç hale gelmiş dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. ağırlıklı olarak keşif mekaniğine dayanan bu oyun, oyuncuların bunalmış ve baskılanmış hissine kapılmasını da bir yandan önlüyor.
DYSMANTLE İndir
Eğlenceli ve bağımlılık yapan bu oyunda, çıktığınız her yolculukta bir tehlike ile karşılaşmanız mümkün. Ne kadar uzağa giderseniz o kadar zorlaşan Dysmantle'da, etraftaki nesneleri toplayıp hem savaşmanızı, hem de yiyecek olarak kullanmanız gerekiyor.
Keşfettiğiniz yerlerdeki ganimetleri toplayın ve ölmekten o kadar da korkmayın. Çünkü, oyundaki kamp ateşleri sizin tekrardan doğmanıza olanak tanıyor. Kamp ateşlerinin yanı sıra, oyunda terk edilmiş binalar ve vahşi zombi ordularıyla karşılaşacaksınız.
Kıyamet temalı bu oyunun hem oynanış, hem de hikaye tarafından başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Hayatta kalma ve aksiyon oyunlarını seven oyuncular için birebir olan Dysmantle indirin ve siz de bu olağanüstü dünyadan çıkış noktası arayın.
DYSMANTLE Özellikleri
- Malzemeler için tüm nesnelerin %99'undan fazlasını doğru araçlarla kırın.
- Kıyamet sonrası dönemin kötü ve aşağılık yaratıklarıyla savaşın.
- El yapımı açık dünyayı keşfedin ve gizemlerini ortaya çıkarın.
- Canavarların olduğu alanları temizleyin.
- Varlığınızı oluşturmak için karakollar oluşturun.
- Kalıcı silahlar, aletler, kıyafetler ve biblolar yapın.
- Çeşitli oyunları avlayın veya kıyamet sonrası hayvanat bahçesi çiftliğiniz için onları evcilleştirin.
- Besleyici bitkiler yetiştirin ve ürün olgunlaştıkça meyvelerini toplayın.
- Tombs of the Old Ones'da yer üstünde ve yer altında bulmacaları çözün.
- Garip adanın gizemlerini çözün.