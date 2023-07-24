DYSMANTLE oyununda, hayatta kalıp kıyamet sonrası dünyanın gizemini çözmeniz gerekiyor

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DYSMANTLE, kıyamet sonrası yaşanan olayları konu alıyor. Uzun yıllardır yaşadığımız sığınağımızdan çıkıp, yeni ve pis dünya ile karşı karşıya kalıyoruz. Hayatta kalmamız gereken bu oyunda, etrafımızı saran birçok yaratık bulunuyor.

10Tons tarafından geliştirilen Dysmantle oyununda , kıyamet sonrası korkunç hale gelmiş dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. ağırlıklı olarak keşif mekaniğine dayanan bu oyun, oyuncuların bunalmış ve baskılanmış hissine kapılmasını da bir yandan önlüyor.

DYSMANTLE İndir

Eğlenceli ve bağımlılık yapan bu oyunda, çıktığınız her yolculukta bir tehlike ile karşılaşmanız mümkün. Ne kadar uzağa giderseniz o kadar zorlaşan Dysmantle'da, etraftaki nesneleri toplayıp hem savaşmanızı, hem de yiyecek olarak kullanmanız gerekiyor.

Keşfettiğiniz yerlerdeki ganimetleri toplayın ve ölmekten o kadar da korkmayın. Çünkü, oyundaki kamp ateşleri sizin tekrardan doğmanıza olanak tanıyor. Kamp ateşlerinin yanı sıra, oyunda terk edilmiş binalar ve vahşi zombi ordularıyla karşılaşacaksınız.

Kıyamet temalı bu oyunun hem oynanış, hem de hikaye tarafından başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Hayatta kalma ve aksiyon oyunlarını seven oyuncular için birebir olan Dysmantle indirin ve siz de bu olağanüstü dünyadan çıkış noktası arayın.

DYSMANTLE Özellikleri