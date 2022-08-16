Earth's Shadow ile insanlığın umudu olacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Erken erişim oyunu olarak 3 Ağustos 2022'de lansmana çıkan Earth's Shadow oyuncuları tatmin edebilmiş gibi görünüyor. WRF Studios tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncularına sunulan Earth's Shadow, erken erişim oyunu olarak ilgiyle oynanıyor. Steam'de bilgisayar oyuncuları tarafından 'çoğunlukla olumlu' olara değerlendirilen yapım gerilim dolu bir atmosfere sahip. Fantastik dünyası ile oyunculara hem gerilim hem de aksiyon yüklü bir deneyim sunan oyun bünyesinde fantastik yaratıklara da yer veriyor. Oyuncular ilerlemeye dayalı bir dünya içerisinde bu yaratıklar ile savaşacak ve hayatta kalarak ilerlemeye çalışacaklar.

Earth's Shadow Özellikleri

Tek oyunculu bir hikaye,

Sadece İngilizce dil desteği,

ERken erişim oyunu,

Ücretsiz demo,

Fantastik yaratıklar,

İlerlemeye dayalı bir dünya,

Üçüncü şahıs kamera açıları,

Ses efektleri,

Üç farklı oyun modu,

Seslendirilmiş NPC karakterleri,

Dinamik istatistikler,

Kolay ve zor görevler,

Gezegeni çevreleyen gizemli bir hikayeye sahip olan Earth's Shadow, karanlık bir atmosfer üzerinde oynanıyor. Dünyanın ve tüm galaksinin yok olduğu oyunda, kalan son insanları bulmaya çalışacak ve çeşitli hayaller kuracağız. Oyundaki amacımız kalan insanları bularak yaşam kolonisi kurmak olacak. Üç farklı oyun modunu deneyimleyeceğimiz oyunda, eski bir uzaylı uygarlığını da keşfetme ve ortaya çıkarma gibi görevlerimizde olacak. Tamamen seslendirilmiş NPC karakterleri ile gerilim dolu bir atmosfere ev sahipliği yapan oyun, dinamik istatistikler ile oyunculara kendilerini geliştirme ve daha etkili bir hale getirme fırsatı da veriyor.

Earth's Shadow İndir

Steam üzerinde cazip bir fiyat etiketine sahip olan Earth's Shadow, ücretsiz demosu ile oyunculara sınırlı bir içerik sunuyor.

Earth's Shadow Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: Intel Core i5 or AMD Quad-Core or better

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

Depolama: 21 GB kullanılabilir alan

Earth's Shadow Önerilen Sistem Gereksinimleri