Eczanem Nerede
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 222
- DOSYA BOYUTU 24 MB
- Üretici Türk Eczacıları Birliği
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Eczanem Nerede mobil uygulaması ile şehrinizdeki eczaneleri aramak, en yakın nöbetçi eczaneleri bulmak çok kolay.
Eczanem Nerede, yakın eczaneleri ve günün nöbetçi eczanelerini bulmanıza yardımcı olan ücretsiz bir Android uygulamasıdır. Türk Eczacıları Birliği’nin resmi uygulaması olan Eczanem Nerede ile bulunduğunuz il ve ilçedeki yakındaki eczanelerin yerlerini görebiliyor, nöbetçi eczaneleri de ayrı olarak görebiliyorsunuz. Yakındaki eczaneler ve nöbetçi eczaneler liste şeklinde de gösteriliyor.
En yakın nöbetçi eczaneyi bulmak için, Eczanem Nerede uygulamasını kullanabilirsiniz. Oldujça kullanışlı bir arayüze ev sahipliği yapan uygulama, kullanıcıları büyük bir yükten kurtarmaktadır. İlinizdeki tüm eczaneler hakkında bilgi alabilir ve zor anlarınızda kurtarıcınız olabilir.
Eczanem Nerede İndir
Eczane arama bulma zahmetinden kurtaran birçok mobil uygulama mevcut ancak Eczanem Nerede, Android cihazlarda kullanabileceğiniz en iyi eczane bulma uygulamasıdır. Türk Eczacıları Birliği tarafından sunulan Eczanem Nerede Android uygulaması, konumunuzu otomatik olarak tespit ederek tüm eczaneleri karşınıza çıkarıyor.
Harita üzerinden yerlerini görüp Google Haritalar’dan yol tarifi alabiliyorsunuz. Eczanenin adresi ve telefon numarası da açıkça gösteriliyor. Haritadan bulmakta zorlanırsanız liste görünümü de mevcut. Yaşadığınız veya istediğiniz bir ilin (ilçe seçimi de yapabiliyorsunuz) tüm eczaneleri tek seferde, nöbetçi eczaneleri ayrı olarak görebiliyorsunuz. Basit, sade arayüzüyle eczaneleri bulmak oldukça kolay.
Siz de Eczanem Nerede indirin ve size en yakın olan Eczaneleri görüntüleyin!
Eczanem Nerede
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10
- DOSYA BOYUTU 24 MB
- Üretici Türk Eczacıları Birliği
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Yakındaki ve nöbetçi eczaneleri bulmak için kullanabileceğiniz Eczanem Nerede, Türkiye'deki tüm eczanelerin bilgisini kullanıcılara sunmaktadır.
Eczanem Nerede, yakındaki eczanelerle nöbetçi eczaneleri arayıp bulmanızı kolaylaştıran resmi nitelikli mobil uygulamadır. Türk Eczacıları Birliği’nin resmi uygulaması olan Eczanem Nerede’nin veri tabanı 54 Bölge Eczası Odası tarafından anlık olarak güncelleniyor. Sadece İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük iller değil, Türkiye genelindeki eczanelere ve nöbetçi eczanelere kolayca ulaşabiliyorsunuz.
Bulunduğunuz ildeki tüm eczaneleri, konumunuza yakın olan tüm eczaneleri ve o gün nöbetçi tüm eczaneleri görebileceğiniz resmi uygulama olan Eczanem Nerede. iOS cihazınızda kullanabileceğiniz eczane arama bulma uygulamasıdır.
Yaşadığınız şehirdeki tüm eczaneler hem harita üzerinde hem de liste görünümünde gösteriliyor. Eczane isimlerinin altında adresleri ve hızlı arama için telefon simgesi çıkıyor. Eczane arama fonksiyonuyla dilediğiniz şehir, il ve ilçedeki eczanelere ulaşabiliyorsunuz.
Eczanem Nerede İndir
Sade ve kullanıcı dostıu bir arayüze sahip olan Eczanem Nerede, kullanıcıların zor anlarında yanında oluyor. Herhangi bir zorluğa gerek kalmadan tek tuşla eczaneleri görüntüleyebilir ve ilaçlarınızı satın alabilirsiniz.
Siz de Eczanem Nerede indirerek, şehrinizde bulunan tüm eczanelerin bilgilerine ulaşabilir ve en yakın nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilirsiniz.