Eczanem Nerede mobil uygulaması ile şehrinizdeki eczaneleri aramak, en yakın nöbetçi eczaneleri bulmak çok kolay.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eczanem Nerede, yakın eczaneleri ve günün nöbetçi eczanelerini bulmanıza yardımcı olan ücretsiz bir Android uygulamasıdır. Türk Eczacıları Birliği’nin resmi uygulaması olan Eczanem Nerede ile bulunduğunuz il ve ilçedeki yakındaki eczanelerin yerlerini görebiliyor, nöbetçi eczaneleri de ayrı olarak görebiliyorsunuz. Yakındaki eczaneler ve nöbetçi eczaneler liste şeklinde de gösteriliyor.

En yakın nöbetçi eczaneyi bulmak için, Eczanem Nerede uygulamasını kullanabilirsiniz. Oldujça kullanışlı bir arayüze ev sahipliği yapan uygulama, kullanıcıları büyük bir yükten kurtarmaktadır. İlinizdeki tüm eczaneler hakkında bilgi alabilir ve zor anlarınızda kurtarıcınız olabilir.

Eczanem Nerede İndir

Eczane arama bulma zahmetinden kurtaran birçok mobil uygulama mevcut ancak Eczanem Nerede, Android cihazlarda kullanabileceğiniz en iyi eczane bulma uygulamasıdır. Türk Eczacıları Birliği tarafından sunulan Eczanem Nerede Android uygulaması, konumunuzu otomatik olarak tespit ederek tüm eczaneleri karşınıza çıkarıyor.

Harita üzerinden yerlerini görüp Google Haritalar’dan yol tarifi alabiliyorsunuz. Eczanenin adresi ve telefon numarası da açıkça gösteriliyor. Haritadan bulmakta zorlanırsanız liste görünümü de mevcut. Yaşadığınız veya istediğiniz bir ilin (ilçe seçimi de yapabiliyorsunuz) tüm eczaneleri tek seferde, nöbetçi eczaneleri ayrı olarak görebiliyorsunuz. Basit, sade arayüzüyle eczaneleri bulmak oldukça kolay.

Siz de Eczanem Nerede indirin ve size en yakın olan Eczaneleri görüntüleyin!