Android platformu için yayınlanan Eerskraft ile 3D inşaatlar yapabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil oyunlara olan ilgi artmaya devam ediyor. Her yıl on binlerce farklı oyun lansmana çıkarken oyun şirketlerinin de gelirleri artıyor. Bu yıl da yepyeni oyunlar piyasaya çıkmaya devam ederken, yıllardır oynanan onlarca farklı oyun da oyuncu kaybetmeden büyümeye devam ediyor. Bu oyunlardan bir tanesi de Eerskraft APK oldu.

Android platformuna özgü olarak geliştirilen Eerskraft mobil macera oyunları arasında yer alıyor. Ücretsiz olarak mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan yapım, oyuncuları adeta Minecraft dünyasına götürüyor. Pixel grafikler ile desteklenen oyun içerisinde birinci şahıs bakış açısı eşliğinde sanal bir inşaat dünyasına giriş yapacağız.

Gooogame tarafından geliştirilen ve Google Play üzerinde ücretsiz yayınlanan Eerskraft günümüze kadar düzenli güncellemeler aldı. Aldığı güncellemeler ile yepyeni içerikleri oyunculara sunmaya devam eden başarılı oyun, yepyeni kitlelere de ulaşmayı başardı. Günümüz de 10 milyondan fazla oyuncuya sahip olan yapım, sık sık güncellemeler de almaya devam ediyor.

Eerskraft Özellikleri

Pixel grafik açıları,

3D inşaatlar,

Minecraft benzeri bir dünya,

Ücretsiz,

Sürükleyici oynanış,

Rengarenk bir dünyaya sahip olan Eerskraft APK’da oyuncular 3D grafik açılarına sahip olan inşaatlar yapacaklar. Kendilerine has inşaatları hayata geçirecek olan oyuncular pek çok özelliği de deneyimleme fırsatı bulacaklar. Ücretsiz yapısı ile oyunculara tüm içerikleri deneyimleme fırsatı veren başarılı oyun, sürükleyici oynanışı sayesinde de yepyeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor. Minecraft dünyasına farklı bir bakış açısı kazandıran oyun, kendine has içerikleri sayesinde farklılığı da karşımıza çıkarıyor. Sadece Google Play üzerinde Android platformu için yayınlanan oyun kısa süre içerisinde 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Düzenli olarak içerik güncellemesi sayesinde oyuncularına yepyeni deneyimler sunmaya devam eden yapım, daha uzun süre güncelleme almaya devam edecek gibi görünüyor.

Eerskraft APK İndir

Android platformu oyuncularına sunulan Eerskraft, Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Dileyen oyuncular yapımı hemen indirebilir ve oynamaya başlayabilirler.