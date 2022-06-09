Android platformu için ücretsiz olarak yayınlanan eFootball 2022 mobil ile gerçekçi maç atmosferini deneyimleyebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en gerçekçi futbol deneyiminlerinden birini sunan eFootball eski adıyla PES yine milyonları peşinden sürüklüyor. Konsol ve bilgisayar platformundan sonra mobil platformu da kasıp kavuran başarılı futbol serisi yepyeni bir oyununu daha tanıttı. Android platformu için Google Play üzerinde lansmana çıkan eFootball PES 2022 Mobile ücretsiz olarak piyasaya sürüldü.

Ülkemizdeki oyuncuların da beğenisine sunulan eFootball PES 2022 APK, Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına gerçekçi bir futbol deneyimi sunuyor. Sürükleyici maçlara ev sahipliği yapan mobil yardımcı kontrolleri ve kaliteli grafik açıları ile oyunculara gelmiş geçmiş en etkileyici maç atmosferini deneyimleme şansı veriyor.

eFootball 2022 Apk Özellikleri

Gerçekçi grafik açıları,

Lisanslı gerçek futbolcu ve kulüpler,

Eşsiz ses efektleri,

Gerçekçi maç atmosferi,

Basit kontroller,

Pozisyon tekrarları,

Titizlikle hazırlanmış içerikler,

Düzenli güncellemeler,

Gerçek zamanlı online maçlar,

Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının deneyimine sunulan eFootball 2022 İndir hem eğlenceyi hem de rekabeti iç içe oyunculara sunuyor. Lisanslı futbolcuları ve kulüpleri ile günümüzdeki en gerçekçi futbol deneyimini oyunculara sunan Pes 2022 Mobile, maç atmosferi ve ses efektleri ile rekabet dolu bir ortam oluşturuyor. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca futbol tutkununu ortak bir platformda buluşturan PES 2022 APK her geçen gün oyuncu kitlesini genişletmeye devam ediyor. Özgün takımlar kurabileceğiniz oyun da dünyanın farklı noktalarındaki oyunculara karşı mücadele edebilecek, maçtan galibiyetle ayrılmak için çaba sarf edeceksiniz.

Avrupa’nın en iyi takımları arasında yer alan FC Barcelona, Manchester United, Juventus ve FC Bayern München gibi takımlarda oyun içerisinde lisanslı bir şekilde oyuncuların beğenisine sunulmaktadır. Gerçek zamanlı online maçlar ile futbola dair fikirlerinizi uygulayabileceğiniz eFootball 2022, ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

eFootball PES 2022 Apk İndir

Google Play üzerinde Android akıllı telefon ve tablet modelleri için ücretsiz olarak yayınlanan eFootball 2022 APK, ücretsiz yapısı ile şu sıralar deli gibi indiriliyor. Düzenli olarak güncellemeler alarak içeriğini sürekli yeni tutan yapım, güncel sistem gereksinimleri ile pek çok cihazı da destekliyor.

eFootball PES 2022 Mobile Minimum Sistem Gereksinimleri:

Android OS: Sürüm 7.0 veya üzeri

Bellek: 2 GB veya üzeri RAM

CPU: Arm tabanlı dört çekirdek(1.5 GHZ) veya üzeri