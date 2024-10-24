ElitAşk APK, Android cihazlar için geliştirilen bir arkadaşlık uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birçok arkadaşlık uygulaması arasında ön plana çıkan ElitAşk APK, yeni insanlarla tanışmak ve sohbet etmek için büyük olanaklar sağlamaktadır. Ücretsiz hesap açarak profilinizi oluşturun, uyuştuğunuzu hissettiğiniz kişileri beğenin ve sohbet etmeye başlayın!

Profilinizi oluştururken bazı sorulara cevap vereceksiniz. Bu sorular sizi ve karakterinizi tanımaya yönelik olacaktır. ElitAşk Arkadaşlık Sitesi uygulaması, en uyuştuğunuz kişileri sizlere sunarak, tanışmanızı sağlar.

ElitAşk APK, 20'den fazla arama filtresiyle karşımıza çıkıyor. Şehir, yaş, fotoğraflı olması, medeni durum, ilişki türü, cinsiyet ve daha birçok filtreden yararlanarak, aradığınız aşkı size en uygun şekilde bulabilirsiniz.

ElitAşk APK İndir

Uygulamanın ana sayfasında kullanıcıların paylaştığı yazıları ve yorumları görebilirsiniz. Eşleşmeden farksız olarak kullanıcıları takip edebilir veya siz de paylaşım yaparak, düşüncelerinizi aktarabilirsiniz.

Arama filtrelerinde olan kapsamlı yapı, mesaj atmasını istediğiniz kullanıcılarda da karşımıza çıkmaktadır. Mesajlar kısmında bulunan filtrelemeleri kullanarak, size kimlerin mesaj atabileceğini seçebilirsiniz.

Siz de yeni insanlarla tanışmak ve hayatınızın aşkını bulmak istiyorsanız, ElitAşk APK indirin ve uyuştuğunuz kişilerle sohbet edin!

ElitAşk Arkadaşlık Sistesi Uygulaması Özellikleri