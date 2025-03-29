Emissary Zero, arkadaşlarınızla birlikte gizemli bir binayı keşfe çıktığınız bir çevrimiçi korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tek bir kişi tarafından geliştirilen Emissary Zero, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir hayatta kalma korku oyunudur. En fazla dört kişiye kadar oynayabileceğiniz bu oyunda, gizemli bir binayı keşfedecek ve içerisindeki garip olaylardan hayatta kalarak ayrılacaksınız.

Emissary Zero'da, Ay'ı bulun ve hayatta kalmaya çalışın. Yapacağınız tek görev bundan ibarettir. Binanın içerisinde gezinirken çeşitli yaratıklarla karşılaşacak ve onlarla mücadele edeceksiniz. Onlar sizden daha güçlü olduğu için dikkatli yaklaşmalı ve ölüm darbesi yememelisiniz.

Emissary Zero İndir

Oyuncuların birçok görev yapacağı bu binada, kaynaklarınızı iyi yönetmeli ve çeşitli donanımları onarmalısınız. Eşyalar bulun, taşıyın, onarın, kabloları bağlayın ve sonucu gözlemleyin. Görevleri yaparken oyun içi sesli sohbeti kullanabilir ve iletişim kurabilirsiniz.

Karanlık atmosferiyle ön plana çıkan Emissary Zero, görsel açıdan eğlenceli bir deneyim sunmaktadır. Ayrıca, basit kontrollerle birlikte her oyuncu seviyesine uygun şekilde tasarlanmıştır.

Siz de Emissary Zero indirin ve Arkadaşlarınızla aksiyon dolu bir korku oyunu deneyimi yaşayın!

Emissary Zero Sistem Gereksinimleri