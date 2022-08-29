Endless Nightmare 2: Hospital APK'da ürpertici bir hastane de hayatta kalmaya çalışacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Endless Nightmare serisi ile adından söz ettiren 707 Interactive, Android platformunda popülerleşmeye devam ediyor. Endless Nightmare serisi ile milyonlarca oyuncu kazanan ve oyuncularına gerilim dolu anlar sunan başarılı geliştirici, Google Play üzerinde birbirinden farklı çok sayıda oyunu karşımıza çıkardı. Ücretsiz olarak yayınlanan bu oyunlar 7'den 70'e her kesimden oyuncuya ulaşmayı başardı. Kuşkusuz bu oyunlar arasında en çok sevilenleri de Endless Nightmare serisi oldu. Google Play üzerinde Android oyun severler tarafından 1 milyondan fazla kez indirilen Endless Nightmare 2: Hospital APK, hikaye bazlı oynanışı ile bizleri gizem dolu bir dünyaya götürüyor. Ürpertici sahneleri ile bir hastanenin içerisinde dolaşabileceğimiz oyunda, hastane de olan bitene tanıklık edeceğiz.

Endless Nightmare 2: Hospital APK Özellikleri

Ürpertici bir hikaye,

Enfes 3D grafikler,

Çarpıcı görseller,

Birinci şahıs bakış açısı,

Çeşitli silahlar,

Keşfetmeye dayalı içerikler,

Çevrimdışı oynanış,

Ürpertici müzikler ve ses efektleri,

Korku oyunu tadın da bir deneyim sunan Endless Nightmare 2: Hospital APK, zengin içeriği ile bizleri sürükleyici bir atmosfere götürecek. Hastanenin içerisinde anormal olaylara tanıklık edeceğimiz yapımda internet bağlantısına ihtiyaç duymadan tüm oyun içeriğini deneyimleyebileceğiz. Ürpertici müzikleri ve ses efektleri ile korku dolu sahneleri karşımıza çıkaracak yapım birbirinden farklı silah modellerine de sahip olacak. 3D grafik açıları eşliğinde birinci şahıs kamera açıları ile hayatta kalmaya çalışacağımız oyun da birbirinden farklı tehlikeler ve zorluklar da karşımıza çıkacak. Hastane genel olarak karanlık bir atmosfere sahip olacak.

Oyun içerisinde bir yandan ilerlemeye çalışırken diğer yandan ise hayatta kalmanın yollarını arayacağız. Yapım içerisinde ilerlemelerimiz ve diğer içeriklerimiz otomatik olarak kaydedilecek, oyunu her açtığımızda kaldığımız yerden devam edebileceğiz.

Endless Nightmare 2: Hospital APK İndir

1 milyondan fazla kez indirilen ve Google Play üzerinde 4.4 gibi bir inceleme puanına sahip olan Endless Nightmare 2: Hospital APK, her kesimden oyuncuya ulaşmayı başardı. Serinin sevilen oyunları arasına adını yazdıran yapım, düzenli içerik güncellemeleri de almaya devam ediyor.