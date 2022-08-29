Korku yüklü sahnelere sahip olan Endless Nightmare 3: Shrine APK, 1 milyon barajını geride bıraktı.

Doğukan Çağlakpınar - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birbirinden farklı tehlikelere sahip olan Endless Nightmare serisi yayınlandığı günden bu yana oyuncular tarafından çok sevildi. İlk iki oyunu ile milyonlarca oyuncunun kalbinde adeta bir taht kuran başarılı aksiyon oyunu, üçüncü oyunu ile aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor. Son olarak Hospital yani Hastane oyunu ile adından söz ettiren başarılı seri, şimdi de serinin en yeni oyunu olan Endless Nightmare 3: Shrine APK ile milyonlara ulaşıyor. Çeşitli tehlikelere sahip olan oyun, birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanabiliyor. Yapımda gizemli ve tuzaklarla dolu labirentlerde dolaşabilecek, karşımıza çıkan fantastik yaratıkları avlamaya çalışacak, farklı silah modelleri ile kendimizi korumaya çalışacağız.

Endless Nightmare 3: Shrine APK Özellikleri

Tehlikelerle ve tuzaklarla dolu labirentler,

Keşfedilebilir sayısız odalar,

Çok sayıda farklı tür de bulmacalar,

Güçlü canavarlar,

Yükseltilebilir silah modelleri,

Korku yüklü görseller,

3D grafik açıları,

Beceri sistemi,

Birinci şahıs kamera açısı,

Korku ve gerilim yüklü sahneleri ile bizleri etkileyici bir dünyaya götürecek olan Endless Nightmare 3: Shrine APK ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Birinci şahıs kamera açılarına sahip olan oyun, yükseltilebilir silah modellerine de ev sahipliği yapıyor. Güçlü canavarlar ile mücadele edeceğimiz oyunda, çok sayıda farklı bulmaca türü de yer alıyor. Yapım içerisinde sayısız odayı da keşfetmek için verilen görevleri başarmaya çalışacağız. Oyunda ilerlerken çeşitli ipuçlarından yararlanarak kilitleri açacak, 3D grafik açıları eşliğinde korku yüklü sahneleri görüntüleyeceğiz.

Endless Nightmare 3: Shrine APK İndir

Kendine has silah modellerine sahip olan Android korku oyunu, gerilim yüklü müziklere de sahip. Yer yer duyacağımız bu müzik efektleri gerilimi epey tırmandıracak. Oyunu Google Play üzerinden indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.