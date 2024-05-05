Hemen ENENRA: DΔEMON CORE indirin ve bu cyberpunk dünyada karşınıza çıkan düşmanlarla savaşın.

Kemal Tavus - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ENENRA: DΔEMON CORE, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan, karakter temelli bir aksiyon ve hack and slash oyunudur. Bu oyunda, doğuştan doğaüstü yetenekler kazandıran, kristalize organlar olan Daemon çekirdeklerine sahip insanların dünyasına giriyorsunuz. Oyuncular, Ronin Industries adlı büyük bir paralı asker organizasyonunun üyesi olan Daemon çekirdeği avcısı Enenra karakterini yönetiyor.

Hack and slash dövüş sistemini tek hedefe odaklanma sistemiyle birleştiren bu oyunda oyuncular hızlı bir şekilde hareket edebilir ve birden fazla hedefe saldırabilir. Ayrıca hava saldırıları, bitirici hareketleri ve hedef odaklı yetenekler içeren zengin bir dövüş deneyimi sunar. Üç farklı duruş arasında geçiş yapabilir. Bunlar: Blade Master, Ranged Shift ve Iron Wall.

Oyunun silah yetenekleri de dikkat çekicidir. Beş farklı kılıç çeşidi bulunmakta ve bu kılıçlar oyuncuya çeşitli yetenekler kazandıran Daemon çekirdeği parçaları ile donatılmıştır. Oyuncuların çevrede hızlı hareket etmelerini sağlayan, dövüş kombinasyonlarını genişleten parkur hareketlerini ve Daemon çekirdeklerini kullanabilirler.

ENENRA: DΔEMON CORE İndir

ENENRA: DΔEMON CORE indirilmeye henüz açık değil. Oyunun Steam sayfasını ziyaret ederek ENENRA: DΔEMON CORE’u istek listenize ekleyebilirsiniz.

ENENRA: DΔEMON CORE Sistem Gereksinimleri