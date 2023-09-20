Toplamda iki seviye bulunan Evil Granny 5 APK'da, sizi kovalayan büyükanneniz ve büyükbabanızdan kaçmaya çalışıyorsunuz.

Berkcan Aktürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendine özgü iki farklı seviye bulunan Evil Granny 5 APK'da, tüylerinizi ürpertecek bir deneyim yaşayacaksınız. Oynadığınız bu iki seviyede de farklı hissedecek ve aile fertlerine karşı mücadele vereceksiniz. Oyundaki asıl amacınız içerisinde bulunduğunuz evden kaçmak olacaktır. Her iki seviyede de kaçıp, başarılı bir şekilde büyükanne ve büyükbabaya yakalanmamalısınız.

Oynadığınız ilk seviyede bir arabayı tamir etmeli ve gerekli parçaları bulmalısınız. Yalnız, gerekli parçaları bulurken bazı zorluklarla karşılaşacaksınız. Bu zorlukların en kötüsü, kameraları izleyen büyükbabanızdır. Sizi sinsice izleyen büyükbabanız, aslında peşinizden gelmekte olan büyükannenize yol gösteriyor.

Evil Granny 5 APK İndir

İlk seviyeyi atlattığınıza göre, aynı şekilde yine kaçış yapacağınız ikinci seviyeye geçiş yapacaksınız. Bu sefer arabayı tamir etmeyecek, bir tekneyi düzeltip gerekli eşyaları bulacaksınız. Evet, siz de bu iki farklı seviyede kedinizi kaptırmak ve başarılı bir şekilde kaçmak istiyorsanız Evil Granny 5 APK indirin.

Peşinizden sizi kovalayan büyükannenize çeşitli numaralar yapabilirsiniz. Oyunda ne kadar kaçmaya çalışsanız da, bir o kadar da saklanmanız gerekecektir. Bunun için, Evil Granny 5'te bulunan jetonları kullanarak geçici bir süre içerisinde sizi kovalayan büyükannenizi etkisiz hale getirebilirsiniz. Basit grafikleri ve sınırlı sayıda olan seviyeleri ile birlikte, çok uzun bir oynanışa sahip değil. Lakin oyunu ücretsiz bir şekilde indirerek, kısa süreliğine güzel bir korku deneyimi yaşayabilirsiniz.