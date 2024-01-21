Mobil kullanıcılar için geliştirilen FaceDance uygulamasında, fotoğraflarınızı seçin, içe aktarın ve çeşitli animasyonlar ekleyin.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sosyal medyada neredeyse her gün rastladığını dans eden fotoğraflar, gün geçtikçe tüm kullanıcılar tarafından kullanılmaya devam ediyor. Eğer siz de fotoğraflarınızı yapay zeka kullanarak dans ettirmek veya şarkı söyletmek istiyorsanız, FaceDance uygulaması tam da size göredir diyebiliriz.

Herhangi bir fotoğrafınızı kullanabilirsiniz. Yüzünüzün gözüktüğü belirgin bir fotoğrafı seçin, uygulamaya aktarın ve istediğiniz şablonu kullanın. Dediğimiz gibi, isterseniz dans ettirin isterseniz de şarkı söyletin.

FaceDance İndir

Yüzlerce şarkı arasından istediğinizi seçerek görselinize uygulayabilirsiniz. Sadece kendi görsellerinize değil, ünlü kişilerin veya tarihte yaşamış olan değişik insanların yüzlerini de özelleştirebilirsiniz.

Bu tarz uygulamaların yükselişe geçmesiyle birlikte, siz de oluşturduğunuz videoları sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Her ne kadar bazı içeriklere erişmek için premium üyelik almanız gerekse de, ücretsiz olarak da videolar oluşturabiliyorsunuz. Ayrıntılı bir oluşturma arayüzü, basit kullanımı ve her yaşa uygun yapısıyla birlikte kullanıcıların isteklerini fazlasıyla karşılıyor.

Eğer siz de yapay zeka kullanarak fotoğraflarınızı dans ettirmek istiyorsanız, FaceDance indirin ve eşsiz videolar oluşturun.

FaceDance Özellikleri