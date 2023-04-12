Birden fazla kişiyle gerçek zamanlı grup sohbeti yapılabilen Falla uygulamasını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz.

Hasan Okçu - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Falla, birden fazla oyuncuyu bir araya getiren gerçek zamanlı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Grup halinde sesli sohbet uygulaması olarak kullanılan Falla, 40'ın üzerinde ülkeden kullanıcı kitlesine sahip. Farklı konularda ses odalarının bulunması sayesinde her kullanıcı kendisine hitap eden kesimle kolayca iletişime geçebiliyor.

Falla Sesi Grup Sohbet İndir

Gerçek zamanlı grup sesli sohbet uygulaması, farklı konu başlıklarından oluşan sohbet odaları ile aynı ilgili alanlarına sahip olan kişileri buluşturuyor. Böylece bu odalardaki insanlarla arkadaşlık kurulabiliyor, sohbet edilebiliyor.

Ücretsiz bir şekilde indirilebilip kullanılabilen Falla uygulamasında her odanın farklı bir teması bulunuyor. Bu odalardaki partilere katılarak eğlenceli vakit geçirilebiliyor. Tamamen özgür bir şekilde hareket edilebilen uygulama, internet üzerinden ücretsiz, stabil sesli sohbet imkanı tanıyor.

Çevrimiçi partilere katılım sağlanabiliyor. Doğum günü, düğün partisi gibi aktiviteler gerçekleştirilebiliyor. Savaş davulu oyunu şeklinde konu odaları da bulunuyor.

Yeni arkadaş grubuyla gerçekleştirilen sohbetler esnasında karşılıklı hediye gönderimleri de yapılabiliyor. Bu hediyelerle birlikte farklı tarzda efektler de geliyor. Bu şekilde uygulama içinde vakit geçirmek daha eğlenceli bir hale geliyor.

Sesli grup sohbetinin yanı sıra birebir özel sohbetler de gerçekleştirilebiliyor. Özel sohbetler, mesajlaşmalar, fotoğraf gönderimleri yapılabiliyor.

Falla Özellikleri