Fidget Toys Trading
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 108.00 MB
- Üretici Free Android Apps
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Fidget Toys Trading, Android telefonlar için geliştirilmiş, kendi has özellikleri olan bir tür takas oyunu olarak ön plana çıkmaktadır.
Fidget Toys Trading APK, son zamanlarda Android üzerinde en çok indirilen oyunların başında geliyor. Farklı oynanışı ile dikkatleri çeken yapım, iOS üzerinde de başarısını perçinliyor.
Fidget Trading denilen bir oyun türü, yakın zaman önce popülerliğini artırmaya başladı. Bu tür oyunlarda oyuncular aralarında çeşitli nesneleri takas yapıyorlar ve birbirlerini kandırmaya çalışıyorlardı. Böylece bir oyuncu diğerinden en iyi ürünlerini almaya çalışıyor ve kendi listesini genişletiyordu.
Fidget Toys Trading APK ise benzer bir yolu izliyor. Elinizde tuttuğunuz oyuncakları karşı tarafa öneriyorsunuz ve ondan bazı nesneleri almaya çalışıyorsunuz. En temelde amacınız ise çok nadir eşyaları envanterinize katarak, daha güçlü hale gelebilmek oluyor.
Oyunun geliştiricileri ise kendi özelliklerinin diğer oyunlardan öne çıktığını savunuyorlar. Daha basit bir arayüzle birlikte daha eğlenceli bir oyun ortaya çıkardıklarını söylüyorlar. Kendi özelliklerin iise aşağıdaki gibi sıralıyorlar.
Fidget Toys Trading APK Özellikleri
- Basit mekanik. Yalnızca üç seçenek vardır: kabul et, reddet veya daha fazlasını talep et. Tek bir tıklamayla yeni renkli fidget'lar edin. popit takas oyunu hiç bu kadar kolay olmamıştı.
- Heyecan verici oyuncaklar. Yüzlerce bağımlılık yapan fidget'lar ile oyna. Simple dimple, pop it, fidget spinner, slime ve squishy gibi aklına gelebilecek her şey bizde var.
- Eğitici ve eğlenceli oynanış şekli. Kârını say, çoğalt ve en zengin fidget sahibi ol.
- Rahatlatıcı fidget oyunu. En sevdiğin fidget spinner, pop it, simple dimple veya squishy ile oyna ve problemlerini unut!
- Fidget Toys Trading, diğer güzel oyunlara benzemez. Bundan asla bıkmayacaksın. Tüm popit oyunları arasında Fidget Toys Trading kesinlikle seveceğiniz en eğlenceli popüler oyunlardan biridir!
Fidget Toys Trading
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 250.00 MB
- Üretici Free Android Apps
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Fidget Toys Trading, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen ve kendine has özellikleri olan bir tür takas oyunu olarak gün yüzüne çıkmaktadır.
Fidget Toys Trading, daha önce Count Master oyunu ile milyonlarca oyuncu kazanan Free Stüdyonun en yeni yapımı oldu. Yakın zaman önce popüler olmaya başlayan bir türü kendi tarzlarında yorumlayan stüdyo yine milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı.
Takas oyunları, özellikle Android üzerinde milyonlarca kişi tarafından oynanıyordu. Bunu kendi tarzında yorumlamak isteyen stüdyo, ortaya Fidget Toys Trading adını verdiği oyununu çıkardı. Görüntü olarak alışageldiğimiz hyper-casual görüntüsünü bozmayan şirket, rakiplerine göre daha basit oyun yaptı.
Bu tarz Pop It Takas denilen oyunlarda rakibimizden değerli ürünleri almaya çalışıyoruz. Oyuncular karşılıklı olarak envanterlerinde yer alan nesneleri masaya koyuyorlar. Ardından aralarında bir tür pazarlık başlıyor ve en sonunda anlaşıyorlar. Her iki oyuncu da elindeki ürünleri değerinden daha fazla bir fiyata elden çıkarmaya çalışıyor.
Karşılıklı duran oyuncular birbirlerini kandırarak, en iyi ürünleri daha düşük değere almaya çalışıyorlar. Diğer özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanıyor.
Fidget Toys Trading Özellikleri
- Basit mekanik. Yalnızca üç seçenek vardır: kabul et, reddet veya daha fazlasını talep et. Tek bir tıklamayla yeni renkli fidget'lar edin. popit takas oyunu hiç bu kadar kolay olmamıştı.
- Heyecan verici oyuncaklar. Yüzlerce bağımlılık yapan fidget'lar ile oyna. Simple dimple, pop it, fidget spinner, slime ve squishy gibi aklına gelebilecek her şey bizde var.
- Eğitici ve eğlenceli oynanış şekli. Kârını say, çoğalt ve en zengin fidget sahibi ol.
- Rahatlatıcı fidget oyunu. En sevdiğin fidget spinner, pop it, simple dimple veya squishy ile oyna ve problemlerini unut!
- Fidget Toys Trading, diğer güzel oyunlara benzemez. Bundan asla bıkmayacaksın. Tüm popit oyunları arasında Fidget Toys Trading kesinlikle seveceğiniz en eğlenceli popüler oyunlardan biridir!