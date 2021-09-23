Fidget Toys Trading, Android telefonlar için geliştirilmiş, kendi has özellikleri olan bir tür takas oyunu olarak ön plana çıkmaktadır.

Ramazan Tugay Kahraman - 58 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fidget Toys Trading APK, son zamanlarda Android üzerinde en çok indirilen oyunların başında geliyor. Farklı oynanışı ile dikkatleri çeken yapım, iOS üzerinde de başarısını perçinliyor.

Fidget Trading denilen bir oyun türü, yakın zaman önce popülerliğini artırmaya başladı. Bu tür oyunlarda oyuncular aralarında çeşitli nesneleri takas yapıyorlar ve birbirlerini kandırmaya çalışıyorlardı. Böylece bir oyuncu diğerinden en iyi ürünlerini almaya çalışıyor ve kendi listesini genişletiyordu.

Fidget Toys Trading APK ise benzer bir yolu izliyor. Elinizde tuttuğunuz oyuncakları karşı tarafa öneriyorsunuz ve ondan bazı nesneleri almaya çalışıyorsunuz. En temelde amacınız ise çok nadir eşyaları envanterinize katarak, daha güçlü hale gelebilmek oluyor.

Oyunun geliştiricileri ise kendi özelliklerinin diğer oyunlardan öne çıktığını savunuyorlar. Daha basit bir arayüzle birlikte daha eğlenceli bir oyun ortaya çıkardıklarını söylüyorlar. Kendi özelliklerin iise aşağıdaki gibi sıralıyorlar.

Fidget Toys Trading APK Özellikleri