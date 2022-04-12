FIFA 18, Electronic Arts Sports tarafından geliştirilen ve dünyanın en çok oynanılan oyunları arasında yer alan bir futbol oyunudur.

Ramazan Tugay Kahraman - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FIFA 18, bilgisayar platformunda oynanabilen bir futbol oyunudur. Gerçekçi ve sürükleyici bir oynanışa sahip olan FIFA 18 hem mobil hem de bilgisayar platformunda milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Serinin en iyi oyunlarından bir tanesi olan FIFA 18 Türkçe dahil olmak üzere pek çok dil seçeneğini de destekliyor. Konsol, mobil ve bilgisayar platformunda milyonlara ulaşan oyun, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilyor.

FIFA 18 Özellikleri

Gerçekçi grafikler,

Lisanslı oyuncular ve kulüpler,

Türkça dahil farklı dil seçenekleri,

Windows, Android, PlayStation 4, Xbox One ve iOS sürümler,

Başarılı ses efektleri,

FIFA 17 ile birlikte radikal bir karar alan EA Sports, oyun motorunu Battlefield serisinin de geliştirildiği Frostbite'a taşımıştı. Frostbite'ın daha gelişkin seçenekleriyle birlikte bir hikaye modu yaratma yeteneklerine de erişen Electronic Arts Sports, karşımıza The Journey gibi yaratıcı bir özellikle çıkmıştı. Alex Hunter isimli bir futbolcunun Premier League'e yükselmesini anlatan bir hikayeye sahip olan The Journey'de, daha önce hiçbir futbol oyununda görmediğimiz şekilde RPG oyunu gibi seçimler yapabilmiştik.

Cristiano Ronaldo ile özel olarak çalışılan FIFA 18'de, birçok iyi oyuncunun neredeyse birebir oyuna yansıtıldığını görmek mümkün. Bununla birlikte The Journey'nin devamını da yine FIFA 18 ile birlikte oynayabiliyorsunuz. Grafiksel açıdan geliştiği kadar fiziksel dinamikler açısından da iyileşme yaşayan FIFA 18, yine en iyideki konumunu korumaya devam ediyor.

FIFA 18 İndir

Konsol, bilgisayar ve mobil platform için yayınlanan FIFA 18 gerçekçi yapısı ile birlikte oyunculara sürükleyici bir maç atmosferi sunuyor. Yaratıcı içerikleri ve başarılı ses efektleri ile oyunculara rekabet dolu maçlar yapma fırsatı veren oyunda hikaye modunun yanı sıra online modlarda yer alıyor. Oyuncular dilerlerse yapay zekaya karşı dilerlerse de gerçek oyunculara karşı maçlar yapabilecek, kupanın sahibi olabilmek için ter dökecekler.

FIFA 18 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 64 Bit.

İşlemci: Intel i3 6300T veya AMD Athlon X4 870K.

Bellek: 8 GB.Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 2GB ya da AMD Radeon RX 460/R9 270.

Depolama Alanı: 50.0 GB.