FIFA 18
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 74,630
- Üretici Electronic Arts
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FIFA 18, Electronic Arts Sports tarafından geliştirilen ve dünyanın en çok oynanılan oyunları arasında yer alan bir futbol oyunudur.
FIFA 18, bilgisayar platformunda oynanabilen bir futbol oyunudur. Gerçekçi ve sürükleyici bir oynanışa sahip olan FIFA 18 hem mobil hem de bilgisayar platformunda milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Serinin en iyi oyunlarından bir tanesi olan FIFA 18 Türkçe dahil olmak üzere pek çok dil seçeneğini de destekliyor. Konsol, mobil ve bilgisayar platformunda milyonlara ulaşan oyun, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilyor.
FIFA 18 Özellikleri
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Gerçekçi grafikler,
- Lisanslı oyuncular ve kulüpler,
- Türkça dahil farklı dil seçenekleri,
- Windows, Android, PlayStation 4, Xbox One ve iOS sürümler,
- Başarılı ses efektleri,
FIFA 17 ile birlikte radikal bir karar alan EA Sports, oyun motorunu Battlefield serisinin de geliştirildiği Frostbite'a taşımıştı. Frostbite'ın daha gelişkin seçenekleriyle birlikte bir hikaye modu yaratma yeteneklerine de erişen Electronic Arts Sports, karşımıza The Journey gibi yaratıcı bir özellikle çıkmıştı. Alex Hunter isimli bir futbolcunun Premier League'e yükselmesini anlatan bir hikayeye sahip olan The Journey'de, daha önce hiçbir futbol oyununda görmediğimiz şekilde RPG oyunu gibi seçimler yapabilmiştik.
Cristiano Ronaldo ile özel olarak çalışılan FIFA 18'de, birçok iyi oyuncunun neredeyse birebir oyuna yansıtıldığını görmek mümkün. Bununla birlikte The Journey'nin devamını da yine FIFA 18 ile birlikte oynayabiliyorsunuz. Grafiksel açıdan geliştiği kadar fiziksel dinamikler açısından da iyileşme yaşayan FIFA 18, yine en iyideki konumunu korumaya devam ediyor.
FIFA 18 İndir
Konsol, bilgisayar ve mobil platform için yayınlanan FIFA 18 gerçekçi yapısı ile birlikte oyunculara sürükleyici bir maç atmosferi sunuyor. Yaratıcı içerikleri ve başarılı ses efektleri ile oyunculara rekabet dolu maçlar yapma fırsatı veren oyunda hikaye modunun yanı sıra online modlarda yer alıyor. Oyuncular dilerlerse yapay zekaya karşı dilerlerse de gerçek oyunculara karşı maçlar yapabilecek, kupanın sahibi olabilmek için ter dökecekler.
FIFA 18 Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 64 Bit.
İşlemci: Intel i3 6300T veya AMD Athlon X4 870K.
Bellek: 8 GB.Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 2GB ya da AMD Radeon RX 460/R9 270.
Depolama Alanı: 50.0 GB.
FIFA Mobile 18
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 22,902
- Üretici Electronic Arts
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FIFA 18 mobili Android telefonunuza indirin, gerçek maçın keyfini çıkarın.
FIFA Mobile 18, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunu. Mobilde de futbol denilince akla ilk gelen isim Electronic Arts’ın FIFA Mobile (FIFA Futbol) oyunu oluyor. FIFA 18 mobilde Cristiano Ronaldo’nun ön plana çıkarıldığını görüyoruz. 100 MB altı boyutu ve Türkçe dil desteğiyle de bizi bizden aldı.
Electronic Arts’ın popüler futbol oyunu FIFA, sadece Windows ve PlayStation, Xbox değil mobil platformda da ilgi görüyor. Her sene olduğu gibi mobilde en iyi grafikleri sunan, en gerçekçi oynanışı veren ve zengin içeriğe sahip futbol oyunu. FIFA Mobile 18’in kapağında karşımıza çıkan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo öğesini alarak takım kurmaya ve yönetmeye başlıyoruz. Dilediğimiz oyuncuyu süper yıldız seviyesine yükseltmek için Dünya genelinde FIFA hayranlarıyla kıyasıya mücadeleye giriyoruz.
FIFA Mobile 18’in Ultimate Team modunda ilk 11’i kendi seçtiğimiz isimlerden kuruyoruz. 550’nin üzerinde lisanslı takımdan, geçmişin ve günümüzün yıldızıları arasından 11 oyuncu belirleyerek en iyi kadroyu kurmaya çalışıyor, oyuncuları 100 gen’in üzerine yükseltmek içn geliştiriyoruz. Kadromuzu dilediğimiz yerden yönetme, her maç öncesi taktik belirleme şansına sahibiz. Sürükleyici bir o kadar zaman alan Ultimate Team modu dışında 90 saniye boyunca sürekli atak oynamanızı isteyen Karşı Atak modu da heyecan verici. Bu modda liderlik tablosunda yükselmek, yıl boyunca sezon ödülleri almak için ter döküyorsunuz. FIFA’da çok iyi olduğunuzu düşünüyorsanız Lig Düellosu Turnuvaları’nda bulunmanızı öneririm. Sadece en iyilerin mücadele ettiği ligler, kendine güvenen herkese açık. Becerilerinizi test edeceğiniz Tek Oyunculu Mod ve inanılmaz ödüller kazanacağınız Etkinlikler’i de unutmadan söyleyeyim.
Dünyanın dört bir yanındaki futbol etkinliklerini de takip edebildiğiniz FIFA Mobile 18, tüm Android telefonlarla uyumlu. Oyunu oynamak için internet bağlantınızın sürekli açık olması gerekiyor.
FIFA Mobile 18
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,137
- DOSYA BOYUTU 123.00 MB
- Üretici Electronic Arts
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Mobildeki en gerçekçi futbol oyunu
FIFA Mobile 18, iPhone ve iPad’de oynanabilen en gerçekçi futbol oyunu. Electronic Arts’ın mobil platformda da en çok oynanan futbol oyunu FIFA Mobile (FIFA Futbol) bu sene de oyuncuları ekran başına kilitleyecek. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kapak görselinde yer alırken; Ultimate Team, Karşı Atak Modu, Lig Düellosu Turnuvaları, Futbol Etkinlikleri yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Grafikler her zamanki şahane, oynanış mükemmel.
Dünya genelinde en çok satan futbol oyunu FIFA, mobilde de zirveye oturmayı başarıyor. Türkçe dil desteğiyle gelen ve 100MB civarı boyutuyla sevindiren FIFA Football (FIFA Mobile 18), hem yeni başlayanlar hem de profesyonellere yönelik hazırlanmış.
FIFA’nın online tarafta olmazsa olmazı Ultimate Team yine karşımıza çıkıyor. 550’nin üzerinde lisanslı gerçek takımlardan, geçmişten günümüze yıldız isimlerden özenle seçtiğimiz 11 oyuncu ile en güçlü kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. Her zamanki gibi kadronumuz istediğimiz yerden özgürce yönetebiliyoruz. Ultimate Team moduda harcayacak zamanınız yoksa sürekli atak oynayacağınız 90 saniyelik maçları, becerilerinizi test eden tek oyunculu mücadele modunu, ödüller veren etkinlikleri veya ister arkadaşlarınızla isterseniz de Dünya genelinde FIFA fanatikleriyle mücadele ettiğiniz Lig düellosu turnuvaları denemenizi tavsiye ederim.
"Not: Oyunu oynamak için internet bağlantınızın sürekli açık olması gerekiyor."